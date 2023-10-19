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Ворожа авіація обстріляла Херсонську область, є поранені

19 жовтня 2023 18:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ворожа авіація обстріляла Херсонську область, є поранені
Наслідки обстрілу Херсонської області 17 жовтня. Фото: t.me/olexandrprokudin
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 19 жовтня, російські окупанти обстріляли Херсонську область. Для чергової атаки ворог використовував авіацію. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

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За словами Прокудіна, окупанти випустили по Бериславу десять авіабомб. Загарбники поранили двох жінок.

"У 68-річної місцевої жительки мінно-вибухова травма, вогнепальний відкритий перелом, черепно-мозкова травма та інші ушкодження. Медики продовжують проводити діагностику", — розповів Прокудін.

Він повідомив, що з пораненнями кінцівок і мінно-вибуховою травмою до лікарні доставлено жінку 55 років. 

Окупанти також пошкодили у місті службові автомобілі. Прокудін додав, що ще дві КАБ поцілили по селу Веселе. Наслідки обстрілу з'ясовуються.

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Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, російський безпілотник атакував Суми. Під ударом опинилася спортивна арена "Олімп".

Також ми писали, що у ніч проти 19 вересня російські окупанти атакували низку українських регіонів. Під ворожий обстріл потрапили Суми, Миколаїв та область, Донеччина та Запоріжжя. 

Додамо, у четвер, 19 жовтня, у Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи у будинку, куди 18 жовтня влучила російська ракета. Внаслідок атаки п'ятеро людей загинули, ще п'ятеро — дістали поранення.

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