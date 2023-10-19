Ворожа авіація обстріляла Херсонську область, є поранені

Наслідки обстрілу Херсонської області 17 жовтня. Фото: t.me/olexandrprokudin

Сьогодні, 19 жовтня, російські окупанти обстріляли Херсонську область. Для чергової атаки ворог використовував авіацію. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За словами Прокудіна, окупанти випустили по Бериславу десять авіабомб. Загарбники поранили двох жінок.

"У 68-річної місцевої жительки мінно-вибухова травма, вогнепальний відкритий перелом, черепно-мозкова травма та інші ушкодження. Медики продовжують проводити діагностику", — розповів Прокудін.

Він повідомив, що з пораненнями кінцівок і мінно-вибуховою травмою до лікарні доставлено жінку 55 років.

Окупанти також пошкодили у місті службові автомобілі. Прокудін додав, що ще дві КАБ поцілили по селу Веселе. Наслідки обстрілу з'ясовуються.

Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, російський безпілотник атакував Суми. Під ударом опинилася спортивна арена "Олімп".

Також ми писали, що у ніч проти 19 вересня російські окупанти атакували низку українських регіонів. Під ворожий обстріл потрапили Суми, Миколаїв та область, Донеччина та Запоріжжя.

Додамо, у четвер, 19 жовтня, у Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи у будинку, куди 18 жовтня влучила російська ракета. Внаслідок атаки п'ятеро людей загинули, ще п'ятеро — дістали поранення.