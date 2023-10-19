У Запоріжжі завершили пошукові роботи після ракетного обстрілу РФ

Пошуково-рятувальні роботи у Запоріжжі. Фото: ДСНС

У четвер, 19 жовтня, у Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи у будинку, куди 18 жовтня влучила російська ракета. Внаслідок атаки п'ятеро людей загинули, ще п'ятеро — дістали поранення.

Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій України.

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Пошуково-рятувальні роботи у Запоріжжі

Сьогодні, 19 жовтня, рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи у житловому будинку, що зазнав руйнувань внаслідок ворожої ракетної атаки вночі 18 жовтня.

Пошуково-рятувальні роботи у Запоріжжі. Фото: ДСНС

Пошуково-рятувальні роботи у Запоріжжі. Фото: ДСНС

Пошуково-рятувальні роботи у Запоріжжі. Фото: ДСНС

Пошуково-рятувальні роботи у Запоріжжі. Фото: ДСНС

Пошуково-рятувальні роботи у Запоріжжі. Фото: ДСНС 1 / 5

"Пошукова операція тривала понад 20 годин. Загалом загинуло п’ять людей, ще п'ять травмованих. Окрім того, рятувальники також дістали з-під завалів котика та передали його господарю", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС також розповіли, що робота ускладнювалася постійними повітряними тривогами. Крім того, існувала загроза обвалу конструкцій. Сьогодні рятувальники спільно з міською аварійно-рятувальною службою продовжують розбирати аварійні конструкції.

Нагадуємо, вночі, 18 жовтня, окупанти обстріляли будинок у Запоріжжі, використовуючи для цього балістичне озброєння. Внаслідок атаки є загиблі та зниклі безвісти. А за даними ДСНС, існує загроза обвалу будівлі.

Загалом, внаслідок удару було пошкоджено 30 багатоповерхівок, 11 приватних будинків, два навчальні та два медичні заклади. Окрім того, ракета влучила в легендарний футбольний стадіон "Торпедо". Постраждали комунікації арени та спортзал, у якому вибило вікна.

Згодом у поліції показали відео перших хвилин після російського удару по Запоріжжю.