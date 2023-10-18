Внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя кількість загиблих збільшилась
Сьогодні вночі, 18 жовтня, окупанти завдали ворожого ракетного обстрілу по Запоріжжю. Внаслідок цього зруйновано багатоквартирні будинки, є постраждалі і загиблі.
Про це повідомив Анатолій Куртєв.
Наслідки влучання
Вночі окупанти завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Було пошкоджено 30 багатоповерхівок, 11 приватних будинків, два навчальні та два медичні заклади.
Кількість загиблих збільшилася до чотирьох. На місці терористичної атаки росіян тривають рятувальні операції.
"В процесі пошуково-рятувальних робіт сьогодні було знайдено ще два тіла", — зазначив Куртєв.
Міський голова висловив співчуття близьким загиблих.
Також ми писали раніше, що у Запоріжжі існує загроза обвалу будинку, в який цієї ночі влучила російська ракета. Аби продовжувати пошукові роботи, частину даху підтримують краном.
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