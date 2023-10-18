Внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя кількість загиблих збільшилась

Працівники ДСНС на місці влучання. Фото: Telegram-канал Анатолія Куртєва

Сьогодні вночі, 18 жовтня, окупанти завдали ворожого ракетного обстрілу по Запоріжжю. Внаслідок цього зруйновано багатоквартирні будинки, є постраждалі і загиблі.

Про це повідомив Анатолій Куртєв.

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Вночі окупанти завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Було пошкоджено 30 багатоповерхівок, 11 приватних будинків, два навчальні та два медичні заклади.

Рятувальники працюють над пошуком постраждалих. Фото: Telegram-канал Анатолія Куртєва

Зруйнована багатоповерхівка. Фото: Telegram-канал Анатолія Куртєва

Постраждалі внаслідок атаки. Фото: Telegram-канал Анатолія Куртєва

Кількість загиблих збільшилася до чотирьох. На місці терористичної атаки росіян тривають рятувальні операції.

"В процесі пошуково-рятувальних робіт сьогодні було знайдено ще два тіла", — зазначив Куртєв.

Скриншот повідомлення Куртєва. Фото: Telegram-канал Анатолія Куртєва

Міський голова висловив співчуття близьким загиблих.

Також ми писали раніше, що у Запоріжжі існує загроза обвалу будинку, в який цієї ночі влучила російська ракета. Аби продовжувати пошукові роботи, частину даху підтримують краном.