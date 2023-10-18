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Внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя кількість загиблих збільшилась

18 жовтня 2023 17:41
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя кількість загиблих збільшилась
Працівники ДСНС на місці влучання. Фото: Telegram-канал Анатолія Куртєва
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Сьогодні вночі, 18 жовтня, окупанти завдали ворожого ракетного обстрілу по Запоріжжю. Внаслідок цього зруйновано багатоквартирні будинки, є постраждалі і загиблі.

Про це повідомив Анатолій Куртєв.

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Вночі окупанти завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Було пошкоджено 30 багатоповерхівок, 11 приватних будинків, два навчальні та два медичні заклади.

Працівники ДСНС
Рятувальники працюють над пошуком постраждалих. Фото: Telegram-канал Анатолія Куртєва
Наслідки атаки
Зруйнована багатоповерхівка. Фото: Telegram-канал Анатолія Куртєва
Постраждалі
Постраждалі внаслідок атаки. Фото: Telegram-канал Анатолія Куртєва

Кількість загиблих збільшилася до чотирьох. На місці терористичної атаки росіян тривають рятувальні операції. 

"В процесі пошуково-рятувальних робіт сьогодні було знайдено ще два тіла", — зазначив Куртєв.

Скріншот повідомлення
Скриншот повідомлення Куртєва. Фото: Telegram-канал Анатолія Куртєва

Міський голова висловив співчуття близьким загиблих.

Також ми писали раніше, що у Запоріжжі існує загроза обвалу будинку, в який цієї ночі влучила російська ракета. Аби продовжувати пошукові роботи, частину даху підтримують краном.

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