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В результате ночных обстрелов Запорожья количество погибших увеличилось

18 октября 2023 17:41
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В результате ночных обстрелов Запорожья количество погибших увеличилось
Работники ГСЧС на месте попадания. Фото: Telegram-канал Анатолия Куртева
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Сегодня ночью, 18 октября, оккупанты нанесли вражеский ракетный обстрел по Запорожью. В результате разрушены многоквартирные дома, есть пострадавшие и погибшие.

Об этом сообщил Анатолий Куртев.

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Последствия попадания

Ночью оккупанты нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью. Было повреждено 30 многоэтажек, 11 частных домов, два учебных и два медицинских заведения.

Работники ГСЧС
Спасатели работают над поиском пострадавших. Фото: Telegram-канал Анатолия Куртева
Последствия атаки
Разрушенная многоэтажка. Фото: Telegram-канал Анатолия Куртева
Пострадали
Пострадавшие в результате атаки. Фото: Telegram-канал Анатолия Куртева

Число погибших увеличилось до четырех. На месте террористической атаки россиян продолжаются спасательные операции.

"В процессе поисково-спасательных работ сегодня было найдено еще два тела", — отметил Куртев.

Скриншот
Скриншот сообщения Куртева. Фото: Telegram-канал Анатолия Куртева

Городской глава выразил соболезнования близким погибших.

Также мы писали ранее, что в Запорожье существует угроза обрушения дома, в который этой ночью попала российская ракета. Чтобы продолжать поисковые работы, часть крыши поддерживают краном.

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