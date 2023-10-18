В результате ночных обстрелов Запорожья количество погибших увеличилось
Сегодня ночью, 18 октября, оккупанты нанесли вражеский ракетный обстрел по Запорожью. В результате разрушены многоквартирные дома, есть пострадавшие и погибшие.
Об этом сообщил Анатолий Куртев.
Последствия попадания
Ночью оккупанты нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью. Было повреждено 30 многоэтажек, 11 частных домов, два учебных и два медицинских заведения.
Число погибших увеличилось до четырех. На месте террористической атаки россиян продолжаются спасательные операции.
"В процессе поисково-спасательных работ сегодня было найдено еще два тела", — отметил Куртев.
Городской глава выразил соболезнования близким погибших.
Также мы писали ранее, что в Запорожье существует угроза обрушения дома, в который этой ночью попала российская ракета. Чтобы продолжать поисковые работы, часть крыши поддерживают краном.
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