В результате ночных обстрелов Запорожья количество погибших увеличилось

Работники ГСЧС на месте попадания. Фото: Telegram-канал Анатолия Куртева

Сегодня ночью, 18 октября, оккупанты нанесли вражеский ракетный обстрел по Запорожью. В результате разрушены многоквартирные дома, есть пострадавшие и погибшие.

Об этом сообщил Анатолий Куртев.

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Последствия попадания

Ночью оккупанты нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью. Было повреждено 30 многоэтажек, 11 частных домов, два учебных и два медицинских заведения.

Спасатели работают над поиском пострадавших. Фото: Telegram-канал Анатолия Куртева

Разрушенная многоэтажка. Фото: Telegram-канал Анатолия Куртева

Пострадавшие в результате атаки. Фото: Telegram-канал Анатолия Куртева

Число погибших увеличилось до четырех. На месте террористической атаки россиян продолжаются спасательные операции.

"В процессе поисково-спасательных работ сегодня было найдено еще два тела", — отметил Куртев.

Скриншот сообщения Куртева. Фото: Telegram-канал Анатолия Куртева

Городской глава выразил соболезнования близким погибших.

Также мы писали ранее, что в Запорожье существует угроза обрушения дома, в который этой ночью попала российская ракета. Чтобы продолжать поисковые работы, часть крыши поддерживают краном.