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В Запоріжжі будинок, в який влучила ракета, може обвалитися, — ДСНС

18 жовтня 2023 14:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Запоріжжі будинок, в який влучила ракета, може обвалитися, — ДСНС
Люди біля будинку, який можезавалитися. Фото: Суспільне Запоріжжя
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Запоріжжі існує загроза обвалу будинку, в який цієї ночі влучила російська ракета. Аби продовжувати пошукові роботи, частину даху підтримують краном.

Про це повідомила речниця ДСНС області Юлія Баришева.

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В Запоріжжі може завалитися будинок

"Існує загроза обвалу будинку, в який влучила російська ракета. Зараз аби продовжувати розбір завалів, спеціальним краном підтримують навісну конструкцію, тобто частину даху. Це потрібно аби убезпечити рятувальників і продовжити рятувально-пошукові роботи",— повідомила Баришева.

Зруйнований будинок
Зруйнований будинок у Запоріжжі. Фото: Суспільне Запоріжжя

Внаслідок влучання ракети постраждали люди

Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко розповів про кількість постраждалих внаслідок обстрілу в ефірі телемарафону.

"Наразі відомо про двох загиблих, трьох поранених та трьох зниклих безвісти. Ще двом людям надано медичну допомогу прямо на місці", — повідомив він.

Обвал будинку
Уламки ракет у Запоріжжі 18.10.2023. Фото: Запорізька обласна прокуратура

Що очікує на будинок у майбутньому

 

Після завершення рятувально-пошукових робіт будівлю буде законсервовано. Згодом її планують відновити.

Раніше ми повідомляли, що внаслідок нічної ракетної атаки на Запоріжжя сьогодні, 18 жовтня, троє осіб вважаються зниклими безвісти.

Нагадуємо, що сьогодні вночі, 18 жовтня, окупанти обстріляли Запоріжжя, використовуючи для цього балістичне озброєння. У місті лунали вибухи.

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