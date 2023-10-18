Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Президент Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Запоріжжю arrow

Президент Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Запоріжжю

18 жовтня 2023 08:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Президент Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Запоріжжю
Обстріл Запоріжжя. Фото: ДСНС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські окупанти в ніч проти 18 жовтня завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Внаслідок цього зруйновано 8 квартир, а також є загиблі і поранені.

Про це написав Президент Володимир Зеленський на своїй сторніці у Facebook.

Читайте також:

"Запоріжжя. Ракетні удари терористів по місту, по інфраструктурі, житловому будинку – звичайній п’ятиповерхівці. Зруйновано 8 квартир. Є поранені та загиблі. Під завалами можуть бути люди. Тривають аварійно-рятувальні роботи. Мої співчуття всім, чиї рідні й близькі загинули через російський терор", — заявив Президент.  

Також Голова держави також підкреслив, що перед лицем військових невдач, загарбники тільки і можуть, що завдавати ударів по мирному населенню.

"Держава-зло продовжує свою тактику війни із цивільними, свій терор. Я дякую всім, хто не залишається байдужим і допомагає нам його долати. Зробимо все, щоб держава-терорист понесла справедливу відповідальність. Російський терор має програти", — резюмував Президент.

Обстріл Запоріжжя

Сьогодні вночі внаслідок чергового ракетного обстрілу було зруйнувано  під’їзд житлового будинку з 5 по 3 поверхи. 

"Співробітники ДСНС спільно із правоохоронцями та волонтерами врятували чоловіка та передали медикам. Ще 50 мешканців будинку надзвичайники евакуювали", — повідомили в ДСНС. 

Внаслідок ворожого обстрілу загинуло 2 людини, ще 3 травмовані. 

З постраждалими на місці працюють психологи ДСНС.

Раніше ми повідомляли, що внаслідок нічної ракетної атаки на Запоріжжя сьогодні 18 жовтня троє осіб вважаються зниклими безвісти. Також відомо про двох загиблих і чотирьох постраждалих.

Нагадуємо, що сьогодні вночі, 18 жовтня, окупанти обстріляли Запоріжжя, використовуючи для цього балістичне озброєння. У місті лунали вибухи.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

None

Бюджет-2024. Що затвердили депутати до першого читання, і що самі про це думають

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

19:50 Копія бабусі Діани: штучний інтелект показав дорослих дітей Кейт Міддлтон

Актуальне по темі