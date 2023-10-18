Президент Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Запоріжжю

Обстріл Запоріжжя. Фото: ДСНС

Російські окупанти в ніч проти 18 жовтня завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Внаслідок цього зруйновано 8 квартир, а також є загиблі і поранені.

Про це написав Президент Володимир Зеленський на своїй сторніці у Facebook.

Читайте також:

"Запоріжжя. Ракетні удари терористів по місту, по інфраструктурі, житловому будинку – звичайній п’ятиповерхівці. Зруйновано 8 квартир. Є поранені та загиблі. Під завалами можуть бути люди. Тривають аварійно-рятувальні роботи. Мої співчуття всім, чиї рідні й близькі загинули через російський терор", — заявив Президент.

Також Голова держави також підкреслив, що перед лицем військових невдач, загарбники тільки і можуть, що завдавати ударів по мирному населенню.

"Держава-зло продовжує свою тактику війни із цивільними, свій терор. Я дякую всім, хто не залишається байдужим і допомагає нам його долати. Зробимо все, щоб держава-терорист понесла справедливу відповідальність. Російський терор має програти", — резюмував Президент.

Обстріл Запоріжжя

Сьогодні вночі внаслідок чергового ракетного обстрілу було зруйнувано під’їзд житлового будинку з 5 по 3 поверхи.

"Співробітники ДСНС спільно із правоохоронцями та волонтерами врятували чоловіка та передали медикам. Ще 50 мешканців будинку надзвичайники евакуювали", — повідомили в ДСНС.

Внаслідок ворожого обстрілу загинуло 2 людини, ще 3 травмовані.

З постраждалими на місці працюють психологи ДСНС.

Раніше ми повідомляли, що внаслідок нічної ракетної атаки на Запоріжжя сьогодні 18 жовтня троє осіб вважаються зниклими безвісти. Також відомо про двох загиблих і чотирьох постраждалих.

Нагадуємо, що сьогодні вночі, 18 жовтня, окупанти обстріляли Запоріжжя, використовуючи для цього балістичне озброєння. У місті лунали вибухи.