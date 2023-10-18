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Президент Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Запорожью

18 октября 2023 08:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Президент Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Запорожью
Обстрел Запорожья. Фото: ГСЧС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские оккупанты в ночь на 18 октября нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью. В результате разрушены 8 квартир, а также есть погибшие и раненые.

Об этом написал Президент Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

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Ракетные удары террористов по городу, по инфраструктуре, жилому дому — обычной пятиэтажке. Разрушены 8 квартир. Есть раненые и погибшие. Под завалами могут быть люди. Продолжаются аварийно-спасательные работы. Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли из-за российского террора", — заявил Президент.

Также Глава государства также подчеркнул, что перед лицом военных неудач, захватчики только и могут, что наносить удары по мирному населению.

"Государство-зло продолжает свою тактику войны с гражданскими, свой террор. Я благодарю всех, кто не остается равнодушным и помогает нам его преодолевать. Сделаем все, чтобы государство-террорист понесло справедливую ответственность. Российский террор должен проиграть", — резюмировал Президент.

Обстрел Запорожья

Сегодня ночью в результате очередных ракетных обстрелов был разрушен подъезд жилого дома с 5 по 3 этажа.

"Сотрудники ГСЧС совместно с правоохранителями и волонтерами спасли мужчину и передали медикам. Еще 50 жителей дома чрезвычайники эвакуировали", - сообщили в ГСЧС.

В результате вражеского обстрела погибли 2 человека, еще 3 травмированы.

С пострадавшими на месте работают психологи ГСЧС.

Ранее мы сообщали, что в результате ночной ракетной атаки на Запорожье сегодня 18 октября три человека считаются пропавшими без вести. Также известно о двух погибших и четырех пострадавших.

Напомним, что сегодня ночью, 18 октября, оккупанты обстреляли Запорожье, используя для этого баллистическое вооружение. В городе раздавались взрывы.

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