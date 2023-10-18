Нічна ракетна атака на Запоріжжя: є зниклі безвісти
Внаслідок нічної ракетної атаки на Запоріжжя сьогодні 18 жовтня троє осіб вважаються зниклими безвісти. Також відомо про двох загиблих і чотирьох постраждалих.
Про це повідомляє в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.
Внаслідок атаки на Запоріжжя є зниклі безвісти
"На цей час відомо про двох загиблих і чотирьох постраждалих. Ще три людини вважаються зниклими безвісти", — зазначив Куртєв.
За його словами, дещо пошкоджені квартири у двох підʼїздах будинку. Наразі продовжуються пошуково-рятувальні роботи.
"Людям продовжують надавати допомогу у комунальних автобусах, наметі міської ради та найближчому Пункті Незламності", — додав в.о. міського голови.
Нагадаємо, що російські окупанти в ніч проти 18 жовтня завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко розповів про деталі.
Також ми писали, що сьогодні вночі, 18 жовтня, окупанти обстрілювали Запоріжжя, використовуючи для цього балістичне озброєння. У місті лунали вибухи.
Додамо, що в місті Апостолове Дніпропетровської області 17 жовтня стався вибух у будинку. Співробітникам служби з надзвичайних ситуацій вдалося витягнути з-під завалів чоловіка.
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