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Ночная ракетная атака на Запорожье: есть пропавшие без вести

18 октября 2023 05:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ночная ракетная атака на Запорожье: есть пропавшие без вести
Ликвидация последствий ракетного удара РФ по Запорожью. Фото: t.me/kurtievofficial
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В результате ночной ракетной атаки на Запорожье сегодня 18 октября три человека считаются пропавшими без вести. Также известно о двух погибших и четырех пострадавших.

Об этом сообщает и.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев.

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"В настоящее время известно о двух погибших и четырех пострадавших. Еще три человека считаются пропавшими без вести", — отметил Куртев.

Ликвидация последствий ракетного удара РФ по Запорожью
Ликвидация последствий ракетного удара РФ по Запорожью. Фото: t.me/kurtievofficial
Ликвидация последствий ракетного удара РФ по Запорожью
Ликвидация последствий ракетного удара РФ по Запорожью. Фото: t.me/kurtievofficial

По его словам, несколько повреждены квартиры в двух подъездах дома. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.

"Людям продолжают оказывать помощь в коммунальных автобусах, палатке городского совета и ближайшем Пункте Несокрушимости", — добавил и.о. городского головы.

Ликвидация последствий ракетного удара РФ по Запорожью
Ликвидация последствий ракетного удара РФ по Запорожью. Фото: t.me/kurtievofficial
Ликвидация последствий ракетного удара РФ по Запорожью
Ликвидация последствий ракетного удара РФ по Запорожью. Фото: t.me/kurtievofficial
Куртев о последствиях ракетного удара РФ по Запорожью
Источник: t.me/kurtievofficial

Напомним, что российские оккупанты в ночь на 18 октября нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью. Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко рассказал о деталях.

Также мы писали, что сегодня ночью, 18 октября, оккупанты обстреливали Запорожье, используя для этого баллистическое вооружение. В городе раздавались взрывы.

Добавим, что в городе Апостолово Днепропетровской области 17 октября произошел взрыв в доме. Сотрудникам службы по чрезвычайным ситуациям удалось вытащить из-под завалов мужчину.

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