В Запорожье дом, в который попала ракета, может рухнуть, — ГСЧС
В Запорожье существует угроза обрушения дома, в который этой ночью попала российская ракета. Чтобы продолжать поисковые работы, часть кровли поддерживают краном.
Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС области Юлия Барышева.
В Запорожье может рухнуть дом
"Существует угроза обвала дома, в который попала российская ракета. Сейчас, чтобы продолжать разбор завалов, специальным краном поддерживают навесную конструкцию, то есть часть крыши. Это нужно, чтобы обезопасить спасателей и продолжить спасательно-поисковые работы", — сообщила Барышева.
В результате попадания ракеты пострадали люди
Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко рассказал о количестве пострадавших в результате обстрела в эфире телемарафона.
"В настоящее время известно о двух погибших, трех раненых и трех пропавших без вести. Еще двум людям оказана медицинская помощь прямо на месте", — сообщил он.
Что ожидает дом в будущем
После завершения спасательно-поисковых работ здание будет законсервировано. Впоследствии его планируют восстановить.
Ранее мы сообщали, что в результате ночной ракетной атаки на Запорожье сегодня, 18 октября, три человека считаются пропавшими без вести.
Напомним, что сегодня ночью, 18 октября, оккупанты обстреляли Запорожье, используя для этого баллистическое вооружение. В городе раздавались взрывы.
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