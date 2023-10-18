В Запорожье дом, в который попала ракета, может рухнуть, — ГСЧС

Люди возле дома, который может рухнуть. Фото: Общественное Запорожье

В Запорожье существует угроза обрушения дома, в который этой ночью попала российская ракета. Чтобы продолжать поисковые работы, часть кровли поддерживают краном.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС области Юлия Барышева.

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В Запорожье может рухнуть дом

"Существует угроза обвала дома, в который попала российская ракета. Сейчас, чтобы продолжать разбор завалов, специальным краном поддерживают навесную конструкцию, то есть часть крыши. Это нужно, чтобы обезопасить спасателей и продолжить спасательно-поисковые работы", — сообщила Барышева.

Разрушенный дом в Запорожье. Фото: Общественное Запорожье

В результате попадания ракеты пострадали люди

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко рассказал о количестве пострадавших в результате обстрела в эфире телемарафона.

"В настоящее время известно о двух погибших, трех раненых и трех пропавших без вести. Еще двум людям оказана медицинская помощь прямо на месте", — сообщил он.

Обломки ракет в Запорожье 18.10.2023. Фото: Запорожская областная прокуратура

Что ожидает дом в будущем

После завершения спасательно-поисковых работ здание будет законсервировано. Впоследствии его планируют восстановить.

Ранее мы сообщали, что в результате ночной ракетной атаки на Запорожье сегодня, 18 октября, три человека считаются пропавшими без вести.

Напомним, что сегодня ночью, 18 октября, оккупанты обстреляли Запорожье, используя для этого баллистическое вооружение. В городе раздавались взрывы.