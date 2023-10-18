В поліції показали відео перших хвилин після російського удару по Запоріжжю
В Національній поліції показали кадри перших хвилин після ракетної атаки російських військ на Запоріжжя. У перші хвилини після удару правоохоронці евакуювали мешканців будинку.
Про це повідомляє пресслужба МВС України.
Оперативна робота
Зазначається, що в перші хвилини після удару ЗС РФ, патрульні вже розпочали евакуацію мешканців будинку, допомагали звільняти з-під завалів людей та оперативно надавали необхідну домедичну допомогу пораненим.
Також зазначається, що росіяни гатили по місту переробленими зенітними ракетами С-300. Внаслідок атаки кількість жертв зросла до п'яти осіб.
Нагадаємо, що на ракетний удар відреагував президент України Володимир Зеленський, назвавши це новим воєнним злочином країни-терористки.
За словами рятівників, будинок, у який влучила ракета, може обвалитись. Аби продовжувати пошукові роботи, частину даху підтримують краном.
Також руйнувань зазнав і місцевий стадіон "Торпедо".
Читайте Новини.LIVE!