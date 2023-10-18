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В поліції показали відео перших хвилин після російського удару по Запоріжжю

18 жовтня 2023 19:45
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В поліції показали відео перших хвилин після російського удару по Запоріжжю
Рятувальники на місці події. Фото: Національна поліція
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Національній поліції показали кадри перших хвилин після ракетної атаки російських військ на Запоріжжя. У перші хвилини після удару правоохоронці евакуювали мешканців будинку.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

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Зазначається, що в перші хвилини після удару ЗС РФ, патрульні вже розпочали евакуацію мешканців будинку, допомагали звільняти з-під завалів людей та оперативно надавали необхідну домедичну допомогу пораненим.

Також зазначається, що росіяни гатили по місту переробленими зенітними ракетами С-300. Внаслідок атаки кількість жертв зросла до п'яти осіб.

Нагадаємо, що на ракетний удар відреагував президент України Володимир Зеленський, назвавши це новим воєнним злочином країни-терористки.

За словами рятівників, будинок, у який влучила ракета, може обвалитись. Аби продовжувати пошукові роботи, частину даху підтримують краном.

Також руйнувань зазнав і місцевий стадіон "Торпедо".

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