В полиции показали видео первых минут после российского удара по Запорожью
В Национальной полиции показали кадры первых минут после ракетной атаки российских войск в Запорожье. В первые минуты после удара правоохранители эвакуировали жителей дома.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Оперативная работа
Отмечается, что в первые минуты после удара ВС РФ, патрульные уже приступили к эвакуации жильцов дома, помогали освобождать из-под завалов людей и оперативно оказывали необходимую к медицинской помощи раненым.
Также отмечается, что россияне били по городу переработанными зенитными ракетами С-300. В результате атаки количество жертв возросло до пяти человек.
Напомним, что на ракетный удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, назвав это новым военным преступлением страны-террористки.
По словам спасателей, дом, в который попала ракета, может рухнуть. Чтобы продолжать поисковые работы, часть кровли поддерживают краном.
Также разрушения потерпел и местный стадион "Торпедо".
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