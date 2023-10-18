В полиции показали видео первых минут после российского удара по Запорожью

Спасатели на месте происшествия. Фото: Национальная полиция

В Национальной полиции показали кадры первых минут после ракетной атаки российских войск в Запорожье. В первые минуты после удара правоохранители эвакуировали жителей дома.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

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Оперативная работа

Отмечается, что в первые минуты после удара ВС РФ, патрульные уже приступили к эвакуации жильцов дома, помогали освобождать из-под завалов людей и оперативно оказывали необходимую к медицинской помощи раненым.

Также отмечается, что россияне били по городу переработанными зенитными ракетами С-300. В результате атаки количество жертв возросло до пяти человек.

Напомним, что на ракетный удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, назвав это новым военным преступлением страны-террористки.

По словам спасателей, дом, в который попала ракета, может рухнуть. Чтобы продолжать поисковые работы, часть кровли поддерживают краном.

Также разрушения потерпел и местный стадион "Торпедо".