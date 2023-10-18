В поліції показали кадри жахливих руйнувань внаслідок удару РФ по Запоріжжю

Рятувальники на місці руйнувань внаслідок російських прильотів. Фото: Національна поліція

Національна поліція показала моторошні кадри внаслідок нічного російського ракетного обстрілу Запоріжжя. Удари були завдані по 30 житлових будинках.

Про це повідомляє пресслужба правоохоронців.

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За повідомленням від поліціянтів, в одній з багатоповерхівок знищено з 3 по 5 поверхи підʼїзду. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено поруч розташовані житлові будинки та автівки.

Наслідки прильотів. Джерело: Національна поліція

За повідомленням секретаря Запорозької мерії Олександра Куртєва, також постраждали 11 приватних будинків, два навчальні та два медичні заклади, також було одне влучання по території промислових об’єктів.

Наслідки прильотів. Джерело: Національна поліція

За даними правоохоронців, армія Росії бомбила місто переробленими зенітними ракетами С-300.

Наслідки прильотів. Джерело: Національна поліція

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що внаслідок цього нічного удару декілька людей зникли безвісти.

На російське віроломство відреагував і президент України Володимир Зеленський.

У ДСНС заявили, що один з будинків, в який влучила ракета, може обвалитися.