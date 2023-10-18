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В поліції показали кадри жахливих руйнувань внаслідок удару РФ по Запоріжжю

18 жовтня 2023 16:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В поліції показали кадри жахливих руйнувань внаслідок удару РФ по Запоріжжю
Рятувальники на місці руйнувань внаслідок російських прильотів. Фото: Національна поліція
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Національна поліція показала моторошні кадри внаслідок нічного російського ракетного обстрілу Запоріжжя. Удари були завдані по 30 житлових будинках.

Про це повідомляє пресслужба правоохоронців.

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За повідомленням від поліціянтів, в одній з багатоповерхівок знищено з 3 по 5 поверхи підʼїзду. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено поруч розташовані житлові будинки та автівки.

В поліції показали кадри жахливих руйнувань внаслідок удару РФ по Запоріжжю
Наслідки прильотів. Джерело: Національна поліція

За повідомленням секретаря Запорозької мерії Олександра Куртєва, також постраждали 11 приватних будинків, два навчальні та два медичні заклади, також було одне влучання по території промислових об’єктів. 

В поліції показали кадри жахливих руйнувань внаслідок удару РФ по Запоріжжю
Наслідки прильотів. Джерело: Національна поліція

За даними правоохоронців, армія Росії бомбила місто переробленими зенітними ракетами С-300.

Наслідки прильотів. Джерело: Національна поліція

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що внаслідок цього нічного удару декілька людей зникли безвісти.

На російське віроломство відреагував і президент України Володимир Зеленський.

У ДСНС заявили, що один з будинків, в який влучила ракета, може обвалитися. 

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