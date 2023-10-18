В полиции показали кадры ужасающих разрушений в результате удара РФ по Запорожью
Национальная полиция показала жуткие кадры в результате ночных российских ракетных обстрелов Запорожья. Удары были нанесены по 30 жилым домам.
Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.
Почти пост-апокалиптические кадры
По сообщению от полицейских, в одной из многоэтажек уничтожены с 3 по 5 этажа подъезда. Обломками и взрывной волной повреждены расположенные рядом жилые дома и автомобили.
По сообщению секретаря Запорожской мэрии Александра Куртева, также пострадали 11 частных домов, два учебных и два медицинских учреждения, также было одно попадание по территории промышленных объектов.
По данным правоохранителей, армия России бомбила город переделанными зенитными ракетами С-300.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что в результате этого ночного удара несколько человек пропали без вести.
На российское вероломство отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский.
В ГСЧС заявили, что один из домов, в который попала ракета, может обрушиться.
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