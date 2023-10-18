Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В полиции показали кадры ужасающих разрушений в результате удара РФ по Запорожью arrow

В полиции показали кадры ужасающих разрушений в результате удара РФ по Запорожью

18 октября 2023 16:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В полиции показали кадры ужасающих разрушений в результате удара РФ по Запорожью
Спасатели на месте разрушений в результате российских прилетов. Фото: Национальная полиция
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Национальная полиция показала жуткие кадры в результате ночных российских ракетных обстрелов Запорожья. Удары были нанесены по 30 жилым домам.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

Читайте также:

Почти пост-апокалиптические кадры

По сообщению от полицейских, в одной из многоэтажек уничтожены с 3 по 5 этажа подъезда. Обломками и взрывной волной повреждены расположенные рядом жилые дома и автомобили.

В полиции показали кадры ужасающих разрушений в результате удара РФ по Запорожью
Последствия прилетов. Источник: Национальная полиция

По сообщению секретаря Запорожской мэрии Александра Куртева, также пострадали 11 частных домов, два учебных и два медицинских учреждения, также было одно попадание по территории промышленных объектов.

В полиции показали кадры ужасающих разрушений в результате удара РФ по Запорожью
Последствия прилетов. Источник: Национальная полиция

По данным правоохранителей, армия России бомбила город переделанными зенитными ракетами С-300.

Последствия прилетов. Источник: Национальная полиция

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в результате этого ночного удара несколько человек пропали без вести.

На российское вероломство отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский.

В ГСЧС заявили, что один из домов, в который попала ракета, может обрушиться.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

19:50 Копия бабушки Дианы: искусственный интеллект показал взрослых детей Кейт Миддлтон

Актуальное по теме