В полиции показали кадры ужасающих разрушений в результате удара РФ по Запорожью

Спасатели на месте разрушений в результате российских прилетов. Фото: Национальная полиция

Национальная полиция показала жуткие кадры в результате ночных российских ракетных обстрелов Запорожья. Удары были нанесены по 30 жилым домам.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

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По сообщению от полицейских, в одной из многоэтажек уничтожены с 3 по 5 этажа подъезда. Обломками и взрывной волной повреждены расположенные рядом жилые дома и автомобили.

Последствия прилетов. Источник: Национальная полиция

По сообщению секретаря Запорожской мэрии Александра Куртева, также пострадали 11 частных домов, два учебных и два медицинских учреждения, также было одно попадание по территории промышленных объектов.

Последствия прилетов. Источник: Национальная полиция

По данным правоохранителей, армия России бомбила город переделанными зенитными ракетами С-300.

Последствия прилетов. Источник: Национальная полиция

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в результате этого ночного удара несколько человек пропали без вести.

На российское вероломство отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский.

В ГСЧС заявили, что один из домов, в который попала ракета, может обрушиться.