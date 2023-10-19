В Запорожье завершили поисковые работы после ракетного обстрела РФ
В четверг, 19 октября, в Запорожье завершили поисково-спасательные работы в доме, куда 18 октября попала российская ракета. В результате атаки пять человек погибли, еще пятеро — получили ранения.
Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины.
Поисково-спасательные работы в Запорожье
Сегодня, 19 октября, спасатели завершили поисково-спасательные работы в жилом доме, потерпевшем разрушения в результате вражеской ракетной атаки ночью 18 октября.
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Поисково-спасательные работы в Запорожье. Фото: ГСЧС
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Поисково-спасательные работы в Запорожье. Фото: ГСЧС
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Поисково-спасательные работы в Запорожье. Фото: ГСЧС
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Поисково-спасательные работы в Запорожье. Фото: ГСЧС
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Поисково-спасательные работы в Запорожье. Фото: ГСЧС
"Поисковая операция длилась более 20 часов. В общей сложности погибли пять человек, еще пять травмированы. Кроме того, спасатели также достали из-под завалов котика и передали его хозяину", — говорится в сообщении.
В ГСЧС также рассказали, что работа осложнялась постоянными воздушными тревогами. Кроме того, была угроза обрушения конструкций. Сегодня спасатели совместно с городской аварийно-спасательной службой продолжают разбирать аварийные конструкции.
Напомним, ночью, 18 октября, оккупанты обстреляли дом в Запорожье, используя для этого баллистическое вооружение. В результате атаки есть погибшие и пропавшие без вести. А по данным ГСЧС, существует угроза обрушения здания.
Всего в результате удара было повреждено 30 многоэтажек, 11 частных домов, два учебных и два медицинских учреждения. Кроме того, ракета попала в легендарный футбольный стадион "Торпедо". Пострадали коммуникации арены и спортзал, где выбило окна.
Впоследствии в полиции показали видео первых минут после российского удара по Запорожью.
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