В Запорожье завершили поисковые работы после ракетного обстрела РФ

Поисково-спасательные работы в Запорожье. Фото: ГСЧС

В четверг, 19 октября, в Запорожье завершили поисково-спасательные работы в доме, куда 18 октября попала российская ракета. В результате атаки пять человек погибли, еще пятеро — получили ранения.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины.

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Поисково-спасательные работы в Запорожье

Сегодня, 19 октября, спасатели завершили поисково-спасательные работы в жилом доме, потерпевшем разрушения в результате вражеской ракетной атаки ночью 18 октября.

Поисково-спасательные работы в Запорожье. Фото: ГСЧС

Поисково-спасательные работы в Запорожье. Фото: ГСЧС

Поисково-спасательные работы в Запорожье. Фото: ГСЧС

Поисково-спасательные работы в Запорожье. Фото: ГСЧС

Поисково-спасательные работы в Запорожье. Фото: ГСЧС 1/5 _ 5

"Поисковая операция длилась более 20 часов. В общей сложности погибли пять человек, еще пять травмированы. Кроме того, спасатели также достали из-под завалов котика и передали его хозяину", — говорится в сообщении.

В ГСЧС также рассказали, что работа осложнялась постоянными воздушными тревогами. Кроме того, была угроза обрушения конструкций. Сегодня спасатели совместно с городской аварийно-спасательной службой продолжают разбирать аварийные конструкции.

Напомним, ночью, 18 октября, оккупанты обстреляли дом в Запорожье, используя для этого баллистическое вооружение. В результате атаки есть погибшие и пропавшие без вести. А по данным ГСЧС, существует угроза обрушения здания.

Всего в результате удара было повреждено 30 многоэтажек, 11 частных домов, два учебных и два медицинских учреждения. Кроме того, ракета попала в легендарный футбольный стадион "Торпедо". Пострадали коммуникации арены и спортзал, где выбило окна.

Впоследствии в полиции показали видео первых минут после российского удара по Запорожью.