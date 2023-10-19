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В Запорожье завершили поисковые работы после ракетного обстрела РФ

19 октября 2023 10:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Запорожье завершили поисковые работы после ракетного обстрела РФ
Поисково-спасательные работы в Запорожье. Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг, 19 октября, в Запорожье завершили поисково-спасательные работы в доме, куда 18 октября попала российская ракета. В результате атаки пять человек погибли, еще пятеро — получили ранения.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины.

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Поисково-спасательные работы в Запорожье

Сегодня, 19 октября, спасатели завершили поисково-спасательные работы в жилом доме, потерпевшем разрушения в результате вражеской ракетной атаки ночью 18 октября.

  • Поисково-спасательные работы в Запорожье. Фото: ГСЧС
  • Поисково-спасательные работы в Запорожье. Фото: ГСЧС
  • Поисково-спасательные работы в Запорожье. Фото: ГСЧС
  • Поисково-спасательные работы в Запорожье. Фото: ГСЧС
  • Поисково-спасательные работы в Запорожье. Фото: ГСЧС
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"Поисковая операция длилась более 20 часов. В общей сложности погибли пять человек, еще пять травмированы. Кроме того, спасатели также достали из-под завалов котика и передали его хозяину", — говорится в сообщении.

В ГСЧС также рассказали, что работа осложнялась постоянными воздушными тревогами. Кроме того, была угроза обрушения конструкций. Сегодня спасатели совместно с городской аварийно-спасательной службой продолжают разбирать аварийные конструкции.

Напомним, ночью, 18 октября, оккупанты обстреляли дом в Запорожье, используя для этого баллистическое вооружение. В результате атаки есть погибшие и пропавшие без вести. А по данным ГСЧС, существует угроза обрушения здания.

Всего в результате удара было повреждено 30 многоэтажек, 11 частных домов, два учебных и два медицинских учреждения. Кроме того, ракета попала в легендарный футбольный стадион "Торпедо". Пострадали коммуникации арены и спортзал, где выбило окна.

Впоследствии в полиции показали видео первых минут после российского удара по Запорожью.

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