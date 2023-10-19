Вражеская авиация обстреляла Херсонскую область, есть раненые

Последствия обстрела Херсонской области 17 октября. Фото: t.me/olexandrprokudin

Сегодня, 19 октября, российские оккупанты обстреляли Херсонскую область. Для очередной атаки враг использовал авиацию. В результате обстрела ранения получили два человека.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Читайте также:

Обстрел Херсонской области

По словам Прокудина, оккупанты выпустили по Бериславу десять авиабомб. Захватчики ранили двух женщин.

"У 68-летней местной жительницы минно-взрывная травма, огнестрельный открытый перелом, черепно-мозговая травма и другие повреждения. Медики продолжают проводить диагностику", — рассказал Прокудин.

Он сообщил, что с ранениями конечностей и минно-взрывной травмой в больницу доставлена женщина 55 лет.

Оккупанты также повредили в городе служебные автомобили. Прокудин добавил, что еще два КАБ попали по селу Веселое. Последствия обстрелов выясняются.

Пост Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, российский беспилотник атаковал Сумы. Под ударом оказалась спортивная арена "Олимп".

Также мы писали, что в ночь на 19 сентября российские оккупанты атаковали ряд украинских регионов. Под вражеские обстрелы попали Сумы, Николаев и область, Донецкая область и Запорожье.

Добавим, в четверг, 19 октября, в Запорожье завершили поисково-спасательные работы в доме, куда 18 октября попала российская ракета. В результате атаки пять человек погибли, еще пятеро — получили ранения.