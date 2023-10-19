Вражеская авиация обстреляла Херсонскую область, есть раненые
Сегодня, 19 октября, российские оккупанты обстреляли Херсонскую область. Для очередной атаки враг использовал авиацию. В результате обстрела ранения получили два человека.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрел Херсонской области
По словам Прокудина, оккупанты выпустили по Бериславу десять авиабомб. Захватчики ранили двух женщин.
"У 68-летней местной жительницы минно-взрывная травма, огнестрельный открытый перелом, черепно-мозговая травма и другие повреждения. Медики продолжают проводить диагностику", — рассказал Прокудин.
Он сообщил, что с ранениями конечностей и минно-взрывной травмой в больницу доставлена женщина 55 лет.
Оккупанты также повредили в городе служебные автомобили. Прокудин добавил, что еще два КАБ попали по селу Веселое. Последствия обстрелов выясняются.
Напомним, российский беспилотник атаковал Сумы. Под ударом оказалась спортивная арена "Олимп".
Также мы писали, что в ночь на 19 сентября российские оккупанты атаковали ряд украинских регионов. Под вражеские обстрелы попали Сумы, Николаев и область, Донецкая область и Запорожье.
Добавим, в четверг, 19 октября, в Запорожье завершили поисково-спасательные работы в доме, куда 18 октября попала российская ракета. В результате атаки пять человек погибли, еще пятеро — получили ранения.
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