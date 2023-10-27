Воздушная тревога в Украине — в Херсоне раздаются взрывы

В Херсоне раздались громкие взрывы

Вечером 27 октября в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Около 18:20 в Херсоне раздались громкие взрывы.

Об этом сообщают местные паблики в Telegram.

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Взрывы в Херсоне

Сообщается, что вблизи центра Херсона раздался мощный взрыв. Перед этим в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики.

Информация о взрывах в Херсоне. Фото: скриншот с Telegram-канала

Карта тревог

18:32 по состоянию на данный момент "покраснели" южные области Украины.

Карта тревог в Украине. Фото: скриншот alerts.in.ua

Напомним, около 16:00 на Днепропетровщине раздались взрывы. Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

Также в пятницу, 27 октября, российские террористы обстреляли Никополь Днепропетровской области. Ранения получили ребенок и женщина.