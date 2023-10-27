Воздушная тревога в Украине — в Херсоне раздаются взрывы

Воздушная тревога в Украине — в Херсоне раздались взрывы
27 октября 2023 18:30
В Херсоне раздались громкие взрывы
Вечером 27 октября в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Около 18:20 в Херсоне раздались громкие взрывы.
Об этом сообщают местные паблики в Telegram.
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Взрывы в Херсоне
Сообщается, что вблизи центра Херсона раздался мощный взрыв. Перед этим в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики.
Карта тревог
18:32 по состоянию на данный момент "покраснели" южные области Украины.
Напомним, около 16:00 на Днепропетровщине раздались взрывы. Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.
Также в пятницу, 27 октября, российские террористы обстреляли Никополь Днепропетровской области. Ранения получили ребенок и женщина.
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