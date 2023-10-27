Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Воздушная тревога в Украине — в Херсоне раздались взрывы arrow

Воздушная тревога в Украине — в Херсоне раздались взрывы

27 октября 2023 18:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Воздушная тревога в Украине — в Херсоне раздаются взрывы
В Херсоне раздались громкие взрывы
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вечером 27 октября в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Около 18:20 в Херсоне раздались громкие взрывы.

Об этом сообщают местные паблики в Telegram.

Читайте также:

Взрывы в Херсоне

Сообщается, что вблизи центра Херсона раздался мощный взрыв. Перед этим в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики.

Воздушная тревога в Украине и взрывы в Херсоне
Информация о взрывах в Херсоне. Фото: скриншот с Telegram-канала

Карта тревог

18:32 по состоянию на данный момент "покраснели" южные области Украины.

Воздушная тревога в Украине и взрывы в Херсоне
Карта тревог в Украине. Фото: скриншот alerts.in.ua

Напомним, около 16:00 на Днепропетровщине раздались взрывы. Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

Также в пятницу, 27 октября, российские террористы обстреляли Никополь Днепропетровской области. Ранения получили ребенок и женщина.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме