Що відомо про вибухи у Херсоні сьогодні, 27 жовтня

Вибухи у Херсоні. Фото: Роман Мрочко

Російська армія продовжує обстрілювати Херсон. Наразі окупанти атакують центральну частину міста.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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За його словами, під обстрілом росіян перебуває саме центр Херсона.

"Перейдіть до більш безпечних місць! Тримайтеся подалі від вікон! Бережіть себе і своїх близьких!" — наголосив він.

Скриншот допису з телеграм-каналу Романа Мрочко

Вибухи у Херсоні

Раніше Мрочко заявив про вибух у місті. Він зазначив, що інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Скриншот допису з телеграм-каналу Романа Мрочко

Оновлено 19:15. Начальник Херсонської МВА додав, що обстріл Херсону триває. Росіяни обстрілюють місто з лівого берега.

"Ворожа армія продовжує бити по Херсону з тимчасово окупованого лівого берега! Вибухи чути у Дніпровському районі міста. Будьте обережні! Подбайте про власну безпеку і своїх близьких!" — зазначив він.

Скриншот допису з телеграм-каналу Романа Мрочко

Нагадаємо, сьогодні, 27 жовтня, внаслідок обстрілу Херсона був поранений 36-річний чоловік. Він ушпиталений з травмами спини та тулуба.