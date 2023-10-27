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Вибухи у Херсоні — центр міста під масованим обстрілом

27 жовтня 2023 19:09
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Що відомо про вибухи у Херсоні сьогодні, 27 жовтня
Вибухи у Херсоні. Фото: Роман Мрочко
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російська армія продовжує обстрілювати Херсон. Наразі окупанти атакують центральну частину міста. 

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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За його словами, під обстрілом росіян перебуває саме центр Херсона.

"Перейдіть до більш безпечних місць! Тримайтеся подалі від вікон! Бережіть себе і своїх близьких!" — наголосив він.

росіяни обстрілюють центр Херсона
Скриншот допису з телеграм-каналу Романа Мрочко

Вибухи у Херсоні

Раніше Мрочко заявив про вибух у місті. Він зазначив, що інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

росіяни обстрілюють центр Херсона
Скриншот допису з телеграм-каналу Романа Мрочко

Оновлено 19:15. Начальник Херсонської МВА додав, що обстріл Херсону триває. Росіяни обстрілюють місто з лівого берега.

"Ворожа армія продовжує бити по Херсону з тимчасово окупованого лівого берега! Вибухи чути у Дніпровському районі міста. Будьте обережні! Подбайте про власну безпеку і своїх близьких!" — зазначив він.

росіяни обстрілюють центр Херсона
Скриншот допису з телеграм-каналу Романа Мрочко

Нагадаємо, сьогодні, 27 жовтня, внаслідок обстрілу Херсона був поранений 36-річний чоловік. Він ушпиталений з травмами спини та тулуба.

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