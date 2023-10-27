Що відомо про вибухи у Херсоні сьогодні, 27 жовтня

Вибухи у Херсоні — центр міста під масованим обстрілом
Російська армія продовжує обстрілювати Херсон. Наразі окупанти атакують центральну частину міста.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Ворожа атака на місто
За його словами, під обстрілом росіян перебуває саме центр Херсона.
"Перейдіть до більш безпечних місць! Тримайтеся подалі від вікон! Бережіть себе і своїх близьких!" — наголосив він.
Вибухи у Херсоні
Раніше Мрочко заявив про вибух у місті. Він зазначив, що інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.
Оновлено 19:15. Начальник Херсонської МВА додав, що обстріл Херсону триває. Росіяни обстрілюють місто з лівого берега.
"Ворожа армія продовжує бити по Херсону з тимчасово окупованого лівого берега! Вибухи чути у Дніпровському районі міста. Будьте обережні! Подбайте про власну безпеку і своїх близьких!" — зазначив він.
Нагадаємо, сьогодні, 27 жовтня, внаслідок обстрілу Херсона був поранений 36-річний чоловік. Він ушпиталений з травмами спини та тулуба.
Читайте Новини.LIVE!