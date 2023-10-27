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Взрывы в Херсоне — центр города под массированным обстрелом

27 октября 2023 19:09
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Что известно о взрывах в Херсоне сегодня, 27 октября
Взрывы в Херсоне. Фото: Роман Мрочко
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российская армия продолжает обстреливать Херсон. В настоящее время оккупанты атакуют центральную часть города.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

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По его словам, под обстрелом россиян находится центр Херсона.

"Перейдите к более безопасным местам! Держитесь подальше от окон! Берегите себя и своих близких!" — подчеркнул он.

россияне обстреливают центр Херсона
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Романа Мрочко

Взрывы в Херсоне

Ранее Мрочко заявил о взрыве в городе. Он отметил, что информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.

россияне обстреливают центр Херсона
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Романа Мрочко

Обновлено 19:15. Начальник Херсонской МВА добавил, что обстрел Херсона продолжается. Россияне обстреливают город с левого берега.

"Вражеская армия продолжает бить по Херсону с временно оккупированного левого берега! Взрывы слышны в Днепровском районе города. Будьте осторожны! Позаботьтесь о собственной безопасности и своих близких!" — отметил он.

россияне обстреливают центр Херсона
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Романа Мрочко

Напомним, сегодня, 27 октября, в результате обстрела Херсона был ранен 36-летний мужчина. Он госпитализирован с травмами спины и туловища.

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