Что известно о взрывах в Херсоне сегодня, 27 октября

Взрывы в Херсоне — центр города под массированным обстрелом
Российская армия продолжает обстреливать Херсон. В настоящее время оккупанты атакуют центральную часть города.
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
Вражеская атака на город
По его словам, под обстрелом россиян находится центр Херсона.
"Перейдите к более безопасным местам! Держитесь подальше от окон! Берегите себя и своих близких!" — подчеркнул он.
Взрывы в Херсоне
Ранее Мрочко заявил о взрыве в городе. Он отметил, что информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.
Обновлено 19:15. Начальник Херсонской МВА добавил, что обстрел Херсона продолжается. Россияне обстреливают город с левого берега.
"Вражеская армия продолжает бить по Херсону с временно оккупированного левого берега! Взрывы слышны в Днепровском районе города. Будьте осторожны! Позаботьтесь о собственной безопасности и своих близких!" — отметил он.
Напомним, сегодня, 27 октября, в результате обстрела Херсона был ранен 36-летний мужчина. Он госпитализирован с травмами спины и туловища.
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