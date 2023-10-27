Вечерний удар по центру Херсона — известно о семи пострадавших

Спасатели ликвидируют последствия российских обстрелов. Фото: ГСЧС

Вечером 27 октября русские военные обстреляли центр города Херсон. В результате атаки ранены семь человек.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, глава Херсонской ОГА Александр Прокудин и ГСЧС.

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Последствия обстрелов в Херсоне

"Вечером от мощного взрыва содрогнулся весь город. Враг попал в самый центр Херсона", — говорится в сообщении ГСЧС.

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали двух женщин — 76 и 83 лет — в одном из заблокированных домов. Также от взрыва возник пожар разрушенных конструкций домов, пожарные его оперативно ликвидировали.

По словам Прокудина, в результате атаки ранены семь человек. Легкие ранения получили женщины в возрасте 82, 76 и 49 лет. Им оказали помощь в больнице. В дальнейшем они будут лечиться дома.

В то же время двое мужчин в возрасте 54 лет, а также херсонцы 55 и 58 лет, получили множественные осколочные ранения. Однако повреждения легкие, им оказали помощь на месте. От госпитализации они отказались.

К тому же на месте попадания разрушены два частных дома, частичные разрушения получили три здания, а еще 10 — повреждены.

Информация о последствиях обстрелов в Херсоне. Фото: скриншот по каналу в Telegram

Спасатели ликвидируют последствия российских обстрелов. Фото: ГСЧС

Последствия обстрелов в Херсоне. Фото: Роман Мрочко\Telegram

Напомним, вечером 27 октября в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Около 18:20 в Херсоне раздались громкие взрывы.

Впоследствии стало известно, что россияне атаковали центр Херсона.