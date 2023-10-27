Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Вечерний удар по центру Херсона — известно о семи пострадавших arrow

Вечерний удар по центру Херсона — известно о семи пострадавших

27 октября 2023 20:43
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Вечерний удар по центру Херсона — известно о семи пострадавших
Спасатели ликвидируют последствия российских обстрелов. Фото: ГСЧС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вечером 27 октября русские военные обстреляли центр города Херсон. В результате атаки ранены семь человек.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, глава Херсонской ОГА Александр Прокудин и ГСЧС.

Читайте также:

Последствия обстрелов в Херсоне

"Вечером от мощного взрыва содрогнулся весь город. Враг попал в самый центр Херсона", — говорится в сообщении ГСЧС.

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали двух женщин — 76 и 83 лет — в одном из заблокированных домов. Также от взрыва возник пожар разрушенных конструкций домов, пожарные его оперативно ликвидировали.

По словам Прокудина, в результате атаки ранены семь человек. Легкие ранения получили женщины в возрасте 82, 76 и 49 лет. Им оказали помощь в больнице. В дальнейшем они будут лечиться дома.

В то же время двое мужчин в возрасте 54 лет, а также херсонцы 55 и 58 лет, получили множественные осколочные ранения. Однако повреждения легкие, им оказали помощь на месте. От госпитализации они отказались.

К тому же на месте попадания разрушены два частных дома, частичные разрушения получили три здания, а еще 10 — повреждены.

Взрывы и обстрелы в Херсоне
Информация о последствиях обстрелов в Херсоне. Фото: скриншот по каналу в Telegram
Взрывы и обстрелы в Херсоне
Спасатели ликвидируют последствия российских обстрелов. Фото: ГСЧС
Взрывы и обстрелы в Херсоне
Последствия обстрелов в Херсоне. Фото: Роман Мрочко\Telegram

Напомним, вечером 27 октября в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Около 18:20 в Херсоне раздались громкие взрывы.

Впоследствии стало известно, что россияне атаковали центр Херсона.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме