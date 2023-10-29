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В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей было сбито ночью

29 октября 2023 08:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей было сбито ночью
Работа системы ПВО. Фото: Google
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня ночью, 29 октября, российские оккупанты пытались атаковать Украину. Они запустили пять ударных беспилотников типа Shahed и управляемую авиационную ракету Х-59.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Пуски беспилотников были осуществлены с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск), КАР Х-59 — из самолета Су-34 из Белгородской области.

Враг направил ракету по объектам в Миргородском районе Полтавской области. По предварительной информации, без потерь и серьезных последствий.

"Все ударные БпЛА противника уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Николаевской, Запорожской и Хмельницкой областей. Боевую работу выполнили тактическая авиация и зенитные ракетные войска", — говорится в сообщении.

Количество уничтоженных российских БпЛА 29 октября
Количество уничтоженных российских БпЛА. Фото: t.me/kpszsu. Фото: t.me/kpszsu
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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, начались 613 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Враг продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, а украинские бойцы храбро уничтожают оккупантов.

Также мы писали, что взрывы в Хмельницкой области сегодня ночью, 29 октября, прогремели во время воздушной тревоги в 04:50. В регионе работали силы ПВО по вражеским БпЛА.

Добавим, 28 октября российские оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона. Они ранили гражданскую женщину.

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