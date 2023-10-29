Окупанти чотири рази за ніч обстріляли Дніпропетровську область

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Сьогодні вночі, 29 жовтня, російські окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Ворог атакував чотири рази.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Російські окупанти били з важкої артилерії.

Лисак розповів, що в районному центрі побиті шість домівок. Ворог пошкодив також адміністративну будівлю та приватне підприємство.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Ворожі снаряди поцілили й по Мирівській громаді. Територію там обстежують", — розповів очільник Дніпропетровської ОВА.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

За його словами, люди не постраждали.

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вночі, 29 жовтня, російські окупанти намагалися атакувати Україну. Вони запустили п'ять ударних безпілотників типу Shahed та керовану авіаційну ракету Х-59.

Також ми писали, що 28 жовтня російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. Вони поранили цивільну жінку.