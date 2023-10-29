Окупанти чотири рази за ніч обстріляли Дніпропетровську область
Сьогодні вночі, 29 жовтня, російські окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Ворог атакував чотири рази.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Обстріл Дніпропетровської області
Російські окупанти били з важкої артилерії.
Лисак розповів, що в районному центрі побиті шість домівок. Ворог пошкодив також адміністративну будівлю та приватне підприємство.
"Ворожі снаряди поцілили й по Мирівській громаді. Територію там обстежують", — розповів очільник Дніпропетровської ОВА.
За його словами, люди не постраждали.
Нагадаємо, сьогодні вночі, 29 жовтня, російські окупанти намагалися атакувати Україну. Вони запустили п'ять ударних безпілотників типу Shahed та керовану авіаційну ракету Х-59.
Також ми писали, що 28 жовтня російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. Вони поранили цивільну жінку.
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