Оккупанты четыре раза за ночь обстреляли Днепропетровскую область

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Сегодня ночью, 29 октября, российские оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области. Враг атаковал четыре раза.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Российские оккупанты били из тяжелой артиллерии.

Лысак рассказал, что в районном центре побиты шесть домов. Враг повредил также административное здание и частное предприятие.

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Вражеские снаряды попали и по Мировской громаде. Территорию там обследуют", — рассказал глава Днепропетровской ОВА.

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

По его словам, люди не пострадали.

Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, сегодня ночью, 29 октября, российские оккупанты пытались атаковать Украину. Они запустили пять ударных беспилотников типа Shahed и управляемую авиационную ракету Х-59.

Также мы писали, что 28 октября российские оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона. Они ранили гражданскую женщину.