Оккупанты четыре раза за ночь обстреляли Днепропетровскую область
Сегодня ночью, 29 октября, российские оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области. Враг атаковал четыре раза.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Обстрел Днепропетровской области
Российские оккупанты били из тяжелой артиллерии.
Лысак рассказал, что в районном центре побиты шесть домов. Враг повредил также административное здание и частное предприятие.
"Вражеские снаряды попали и по Мировской громаде. Территорию там обследуют", — рассказал глава Днепропетровской ОВА.
По его словам, люди не пострадали.
Напомним, сегодня ночью, 29 октября, российские оккупанты пытались атаковать Украину. Они запустили пять ударных беспилотников типа Shahed и управляемую авиационную ракету Х-59.
Также мы писали, что 28 октября российские оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона. Они ранили гражданскую женщину.
Читайте Новини.LIVE!