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Ночью оккупанты сбросили на Херсонскую область 32 управляемые авиабомбы, — ОК "Юг"

29 октября 2023 09:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ночью оккупанты сбросили на Херсонскую область 32 управляемые авиабомбы, — ОК "Юг"
Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня ночью, 29 октября, российские оккупанты атаковали Херсонскую область. Захватчики сбросили 32 управляемые авиабомбы.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Гуменюк рассказала, что противник активно использовал тактическую авиацию, сбрасывал управляемые авиабомбы.

"Этой ночью мы насчитали таких 32", — подчеркнула она.

По ее словам, под вражеским прицелом оказался правый берег вдоль воды. В результате российской атаки пострадали люди.

К тому же Гуменюк сообщила, что оккупанты направили беспилотники, максимально пытаясь обойти систему ПВО.

"Как правило такие малые партии беспилотников запускают, чтобы узнать где готовы по ним работать", — говорит она.

Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" добавила, что два беспилотника в Николаевской области были уничтожены.

Напомним, сегодня ночью, 29 октября, российские оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области. Враг атаковал четыре раза.

Также мы писали, что сегодня ночью, 29 октября, российские оккупанты пытались атаковать Украину. Они запустили пять ударных беспилотников типа Shahed и управляемую авиационную ракету Х-59.

Добавим, 28 октября российские оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона. Они ранили гражданскую женщину.

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