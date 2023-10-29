Росіяни обстріляли громади Херсонщини, є постраждалі
Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по громадах Бериславського, Каховського та Херсонського районів. Внаслідок цього поранення отримали цивільні мешканці.
Про це повідомляє МВС України.
Удари по Херсонщині
Так, у Козацькому поранено 67-річну жінку, в Іванівці — 60-річну жінку та 41-річного чоловіка.
У Корабельному районі Херсона постраждала 82-річна жінка, тяжкі травми отримав 53-річний чоловік.
У Бериславі внаслідок авіаудару пошкоджено службовий автомобіль поліції, правоохоронці не постраждали.
Крім того, у громадах пошкоджено школу, понад 20 будинків, магазини, автомобілі, офісні приміщення та адміністративні будівлі.
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Наслідки обстрілів Херсонщини. Фото: МВС України
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Наслідки обстрілів Херсонщини. Фото: МВС України
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Наслідки обстрілів Херсонщини. Фото: МВС України
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Наслідки обстрілів Херсонщини. Фото: МВС України
На місцях влучань працювали необхідні профільні служби.
Нагадаємо, що вночі 29 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Полтавській області. Попередньо, ніхто не постраждав.
Крім того, в ніч проти 29 жовтня ворог атакував Херсонську область. Загарбники скинули 32 керовані авіабомби.
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