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Росіяни обстріляли громади Херсонщини, є постраждалі

29 жовтня 2023 13:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росіяни обстріляли громади Херсонщини, є постраждалі
Наслідки обстрілів Херсонщини. Фото: МВС України
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по громадах Бериславського, Каховського та Херсонського районів. Внаслідок цього поранення отримали цивільні мешканці.

Про це повідомляє МВС України.

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Так, у Козацькому поранено 67-річну жінку, в Іванівці — 60-річну жінку та 41-річного чоловіка.

У Корабельному районі Херсона постраждала 82-річна жінка, тяжкі травми отримав 53-річний чоловік.

У Бериславі внаслідок авіаудару пошкоджено службовий автомобіль поліції, правоохоронці не постраждали.

Крім того, у громадах пошкоджено школу, понад 20 будинків, магазини, автомобілі, офісні приміщення та адміністративні будівлі.

  • Наслідки обстрілів Херсонщини. Фото: МВС України
  • Наслідки обстрілів Херсонщини. Фото: МВС України
  • Наслідки обстрілів Херсонщини. Фото: МВС України
  • Наслідки обстрілів Херсонщини. Фото: МВС України
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На місцях влучань працювали необхідні профільні служби. 

Нагадаємо, що вночі 29 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Полтавській області. Попередньо, ніхто не постраждав.

Крім того, в ніч проти 29 жовтня ворог атакував Херсонську область. Загарбники скинули 32 керовані авіабомби.

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