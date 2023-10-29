Росія готується до нових масованих атак по Україні, — Ігнат
Російські окупанти готуються завдавати нових масованих ударів по Україні. Вони брали паузу, ймовірно, аби накопичити необхідну кількість ракет.
Про це розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Чи готова Україна до нових масованих атак
"Ми не те, що готуємося — ми готові. Тому що 24/7 — це звична робота Повітряних сил протягом всієї цієї війни. Тут без варіантів, мусимо очікувати у будь-який момент будь-якої загрози, будь-яку повітряну ціль", — сказав він.
На думку Ігната, росіяни взяли паузу, ймовірно, для того, щоб накопичити ракети.
Нагадаємо, що у ніч проти 29 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Полтавській області. Попередньо, ніхто не постраждав.
Крім того, вночі 29 жовтня ворог атакував Херсонську область. Загарбники скинули 32 керовані авіабомби.
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