Росія готується до нових масованих атак по Україні, — Ігнат

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Фото: Укрінформ

Російські окупанти готуються завдавати нових масованих ударів по Україні. Вони брали паузу, ймовірно, аби накопичити необхідну кількість ракет.

Про це розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Чи готова Україна до нових масованих атак

"Ми не те, що готуємося — ми готові. Тому що 24/7 — це звична робота Повітряних сил протягом всієї цієї війни. Тут без варіантів, мусимо очікувати у будь-який момент будь-якої загрози, будь-яку повітряну ціль", — сказав він.

На думку Ігната, росіяни взяли паузу, ймовірно, для того, щоб накопичити ракети.

Нагадаємо, що у ніч проти 29 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Полтавській області. Попередньо, ніхто не постраждав.

Крім того, вночі 29 жовтня ворог атакував Херсонську область. Загарбники скинули 32 керовані авіабомби.