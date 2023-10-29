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Росія готується до нових масованих атак по Україні, — Ігнат

29 жовтня 2023 11:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росія готується до нових масованих атак по Україні, — Ігнат
Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Фото: Укрінформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські окупанти готуються завдавати нових масованих ударів по Україні. Вони брали паузу, ймовірно, аби накопичити необхідну кількість ракет.

Про це розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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"Ми не те, що готуємося — ми готові. Тому що 24/7 — це звична робота Повітряних сил протягом всієї цієї війни. Тут без варіантів, мусимо очікувати у будь-який момент будь-якої загрози, будь-яку повітряну ціль", — сказав він.

На думку Ігната, росіяни взяли паузу, ймовірно, для того, щоб накопичити ракети.

Нагадаємо, що у ніч проти 29 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Полтавській області. Попередньо, ніхто не постраждав.

Крім того, вночі 29 жовтня ворог атакував Херсонську область. Загарбники скинули 32 керовані авіабомби.

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