Россия готовится к новым массированным атакам по Украине, — Игнат

Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. Фото: Укринформ

Российские оккупанты готовятся наносить новые массированные удары по Украине. Они брали паузу, вероятно, чтобы накопить необходимое количество ракет.

Об этом рассказал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Мы не то, что готовимся — мы готовы. Потому что 24/7 — это привычная работа Воздушных сил на протяжении всей этой войны. Здесь без вариантов, мы должны ожидать в любой момент любой угрозы, любую воздушную цель", — сказал он.

По мнению Игната, россияне взяли паузу, вероятно, для того чтобы накопить ракеты.

Напомним, что в ночь на 29 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Полтавской области. Предварительно никто не пострадал.

Кроме того, ночью 29 октября враг атаковал Херсонскую область. Захватчики сбросили 32 управляемых авиабомбы.