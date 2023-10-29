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Россияне обстреляли громады Херсонщины, есть пострадавшие

29 октября 2023 13:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россияне обстреляли громады Херсонщины, есть пострадавшие
Последствия обстрела Херсонщины. Фото: МВД Украины
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по громадам Бериславского, Каховского и Херсонского районов. В результате ранения получили гражданские жители.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Так, в Казацком ранена 67-летняя женщина, в Ивановке — 60-летняя женщина и 41-летний мужчина.

В Корабельном районе Херсона пострадала 82-летняя женщина, тяжелые травмы получил 53-летний мужчина.

В Бериславе в результате авиаудара поврежден служебный автомобиль полиции, правоохранители не пострадали.

Кроме того, в громадах повреждено школу, более 20 домов, магазины, автомобили, офисные помещения и административные здания.

  • Последствия обстрела Херсонщины. Фото: МВД Украины
  • Последствия обстрела Херсонщины. Фото: МВД Украины
  • Последствия обстрела Херсонщины. Фото: МВД Украины
  • Последствия обстрела Херсонщины. Фото: МВД Украины
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На местах попаданий работали необходимые профильные службы.

Напомним, что ночью 29 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Полтавской области. Предварительно никто не пострадал.

Кроме того, в ночь на 29 октября враг атаковал Херсонскую область. Захватчики сбросили 32 управляемых авиабомбы.

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