Россияне обстреляли громады Херсонщины, есть пострадавшие
За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по громадам Бериславского, Каховского и Херсонского районов. В результате ранения получили гражданские жители.
Об этом сообщает МВД Украины.
Удары по Херсону
Так, в Казацком ранена 67-летняя женщина, в Ивановке — 60-летняя женщина и 41-летний мужчина.
В Корабельном районе Херсона пострадала 82-летняя женщина, тяжелые травмы получил 53-летний мужчина.
В Бериславе в результате авиаудара поврежден служебный автомобиль полиции, правоохранители не пострадали.
Кроме того, в громадах повреждено школу, более 20 домов, магазины, автомобили, офисные помещения и административные здания.
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Последствия обстрела Херсонщины. Фото: МВД Украины
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Последствия обстрела Херсонщины. Фото: МВД Украины
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Последствия обстрела Херсонщины. Фото: МВД Украины
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Последствия обстрела Херсонщины. Фото: МВД Украины
На местах попаданий работали необходимые профильные службы.
Напомним, что ночью 29 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Полтавской области. Предварительно никто не пострадал.
Кроме того, в ночь на 29 октября враг атаковал Херсонскую область. Захватчики сбросили 32 управляемых авиабомбы.
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