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Россияне атаковали Никополь дронами-камикадзе — в ОВА показали последствия

29 октября 2023 18:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россияне атаковали Никополь дронами-камикадзе — в ОВА показали последствия
Последствия российского обстрела. Фото: Сергей Лысак\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В воскресенье, 29 октября, российские войска атаковали город Никополь в Днепропетровской области. К счастью, обошлось без пострадавших, но есть повреждения инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Дмитрий Лысак.

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Последствия российской атаки на Никополь

Сообщается, что город атаковали семь дронов-камикадзе и тяжелая артиллерия.

В результате обстрела повреждены 4 частных дома, хозяйственная постройка и 2 частных предприятия. Кроме этого, изуродован грузовик и линия электропередач.

Также россияне обстреляли Мировское общество в Никопольском районе, выпустив артиллерийские снаряды.

К счастью, в результате вражеских атак обошлось без пострадавших.

Россияне обстреляли Никополь
Последствия российского обстрела. Фото: Сергей Лысак\Telegram
Россияне обстреляли Никополь
Последствия российского обстрела. Фото: Сергей Лысак\Telegram
Россияне обстреляли Никополь
Последствия российского обстрела. Фото: Сергей Лысак\Telegram

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли удары по громадам Бериславского, Каховского и Херсонского районов. В результате ранения получили гражданские жители.

Добавим, 29 октября по прифронтовому городу Северск Донецкой области россияне ударили из артиллерии. Один из снарядов разорвался возле экипажа полиции.

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