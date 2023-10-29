Россияне атаковали Никополь дронами-камикадзе — в ОВА показали последствия
В воскресенье, 29 октября, российские войска атаковали город Никополь в Днепропетровской области. К счастью, обошлось без пострадавших, но есть повреждения инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Дмитрий Лысак.
Последствия российской атаки на Никополь
Сообщается, что город атаковали семь дронов-камикадзе и тяжелая артиллерия.
В результате обстрела повреждены 4 частных дома, хозяйственная постройка и 2 частных предприятия. Кроме этого, изуродован грузовик и линия электропередач.
Также россияне обстреляли Мировское общество в Никопольском районе, выпустив артиллерийские снаряды.
К счастью, в результате вражеских атак обошлось без пострадавших.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли удары по громадам Бериславского, Каховского и Херсонского районов. В результате ранения получили гражданские жители.
Добавим, 29 октября по прифронтовому городу Северск Донецкой области россияне ударили из артиллерии. Один из снарядов разорвался возле экипажа полиции.
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