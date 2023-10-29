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Воздушная тревога в Украине — куда летят вражеские дроны

29 октября 2023 20:29
обновлено: 21:15
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Воздушная тревога вечером 29 октября - угроза БпЛА
Ударный дрон Shahed-136/131. Фото: скриншот с видео
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В ряде южных областей Украины вечером 29 октября объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения врагом ударных дронов.

Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ.

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Карта воздушных тревог 29 октября

Карта воздушных тревог на данный момент выглядит так. В частности, об угрозе ударов врага сообщается в следующих областях:

  • Херсонская;
  • Николаевская;
  • Харьковская.
Карта воздушных тревог вечером 29 октября
Карта воздушных тревог вечером 29 октября

Командование воздушных сил сообщает, что в Херсонской области фиксируется движение ударных беспилотников врага в сторону Николаевщины. В Харьковской области воздушная тревога связана с ракетной опасностью.

Сообщение Воздушных сил об угрозе обстрелов 29 октября
Сообщение Воздушных сил об угрозе обстрелов 29 октября

20:55 Военные сообщают, что ударные БпЛА в воздушном пространстве Николаевской области двигаются в западном направлении.

Сообщение Воздушных сил об угрозе обстрелов 29 октября
Сообщение Воздушных сил об угрозе обстрелов 29 октября

21:12 Мониторинговые каналы сообщают о движении пяти групп дронов в Николаевской области.

Сообщение о движении дронов 29 октября вечером
Сообщение о движении дронов 29 октября вечером

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