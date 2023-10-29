Воздушная тревога вечером 29 октября - угроза БпЛА

Воздушная тревога в Украине — куда летят вражеские дроны
В ряде южных областей Украины вечером 29 октября объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения врагом ударных дронов.
Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ.
Карта воздушных тревог 29 октября
Карта воздушных тревог на данный момент выглядит так. В частности, об угрозе ударов врага сообщается в следующих областях:
- Херсонская;
- Николаевская;
- Харьковская.
Командование воздушных сил сообщает, что в Херсонской области фиксируется движение ударных беспилотников врага в сторону Николаевщины. В Харьковской области воздушная тревога связана с ракетной опасностью.
20:55 Военные сообщают, что ударные БпЛА в воздушном пространстве Николаевской области двигаются в западном направлении.
21:12 Мониторинговые каналы сообщают о движении пяти групп дронов в Николаевской области.
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