Воздушная тревога сейчас 29 октября — БпЛА изменили направление

Беспилотники изменили направление — какие области в опасности
Воздушная тревога в Украине сейчас, 29 октября, продолжается около 20:30. Беспилотники врага постоянно меняют направление, из-за чего области продолжают "краснеть". В настоящее время в опасности Киевская, Черкасская, Хмельницкая, Винницкая и другие.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Воздушная тревога сейчас 29 октября
Обновлено 22:57. Военные информируют о двух группах вражеских БпЛА: первая идет на север через Черкасскую область, а вторая — на северо-запад через Винницкую.
Таким образом, воздушная тревога наблюдается в таких областях, как:
- Киевская,
- Черкасская,
- Винницкая,
- Хмельницкая,
- Кировоградская,
- Николаевская,
- Херсонская.
Обновлено 23:06. Глава Бериславской РВА Владимир Литвинов предупредил о пусках управляемых авиабомб в направлении Берислава Херсонской области.
Обновлено 23:12. "Ударные БпЛА в Винницкой области двигаются в направлении Житомирской области", — сообщают Воздушные силы.
Обновлено 23:16. По данным мониторингового паблика "Николаевский Ванек", угроза по беспилотникам является для Винницкой, Житомирской, Хмельницкой областей и юга Киевской.
Одни БпЛА летят на запад, другие — на восток Киевщины.
Обновлено 23:30. Воздушные силы сообщают, что БпЛА следует в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.
Обновлено 23:35. "Вражеские ударные БпЛА на Хмельнитчине!
Находитесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких", — пишут в Хмельницкой ОВА.
Напомним, что воздушная тревога в Украине началась около 20:30 29 октября. Опасность начала расходиться из Херсонской, Николаевской и Харьковской областей из-за угрозы удара БпЛА.
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