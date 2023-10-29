Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Беспилотники изменили направление — какие области в опасности arrow

Беспилотники изменили направление — какие области в опасности

29 октября 2023 22:56
обновлено: 23:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога сейчас 29 октября — БпЛА изменили направление
БпЛА летят в небе. Фото: Одесский двор
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 29 октября, продолжается около 20:30. Беспилотники врага постоянно меняют направление, из-за чего области продолжают "краснеть". В настоящее время в опасности Киевская, Черкасская, Хмельницкая, Винницкая и другие.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Читайте также:

Воздушная тревога сейчас 29 октября

Обновлено 22:57. Военные информируют о двух группах вражеских БпЛА: первая идет на север через Черкасскую область, а вторая — на северо-запад через Винницкую.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные Силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные Силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога наблюдается в таких областях, как:

  • Киевская,
  • Черкасская,
  • Винницкая,
  • Хмельницкая,
  • Кировоградская,
  • Николаевская,
  • Херсонская.
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 29 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:06. Глава Бериславской РВА Владимир Литвинов предупредил о пусках управляемых авиабомб в направлении Берислава Херсонской области.

Скриншот сообщения с леграмм-канала "Суспільне Харків"
Скриншот сообщения с леграмм-канала "Суспільне Харків"

Обновлено 23:12. "Ударные БпЛА в Винницкой области двигаются в направлении Житомирской области", — сообщают Воздушные силы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные Силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные Силы ВС Украины"

Обновлено 23:16. По данным мониторингового паблика "Николаевский Ванек", угроза по беспилотникам является для Винницкой, Житомирской, Хмельницкой областей и юга Киевской.

Одни БпЛА летят на запад, другие — на восток Киевщины.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 23:30. Воздушные силы сообщают, что БпЛА следует в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные Силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные Силы ВС Украины"

Обновлено 23:35. "Вражеские ударные БпЛА на Хмельнитчине!
Находитесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких", — пишут в Хмельницкой ОВА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Хмельницкой ОВА

Напомним, что воздушная тревога в Украине началась около 20:30 29 октября. Опасность начала расходиться из Херсонской, Николаевской и Харьковской областей из-за угрозы удара БпЛА.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины - 80x80

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме