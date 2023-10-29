Воздушная тревога сейчас 29 октября — БпЛА изменили направление

БпЛА летят в небе. Фото: Одесский двор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 29 октября, продолжается около 20:30. Беспилотники врага постоянно меняют направление, из-за чего области продолжают "краснеть". В настоящее время в опасности Киевская, Черкасская, Хмельницкая, Винницкая и другие.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Воздушная тревога сейчас 29 октября

Обновлено 22:57. Военные информируют о двух группах вражеских БпЛА: первая идет на север через Черкасскую область, а вторая — на северо-запад через Винницкую.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные Силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога наблюдается в таких областях, как:

Киевская,

Черкасская,

Винницкая,

Хмельницкая,

Кировоградская,

Николаевская,

Херсонская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:06. Глава Бериславской РВА Владимир Литвинов предупредил о пусках управляемых авиабомб в направлении Берислава Херсонской области.

Скриншот сообщения с леграмм-канала "Суспільне Харків"

Обновлено 23:12. "Ударные БпЛА в Винницкой области двигаются в направлении Житомирской области", — сообщают Воздушные силы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные Силы ВС Украины"

Обновлено 23:16. По данным мониторингового паблика "Николаевский Ванек", угроза по беспилотникам является для Винницкой, Житомирской, Хмельницкой областей и юга Киевской.

Одни БпЛА летят на запад, другие — на восток Киевщины.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 23:30. Воздушные силы сообщают, что БпЛА следует в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные Силы ВС Украины"

Обновлено 23:35. "Вражеские ударные БпЛА на Хмельнитчине!

Находитесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких", — пишут в Хмельницкой ОВА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Хмельницкой ОВА

Напомним, что воздушная тревога в Украине началась около 20:30 29 октября. Опасность начала расходиться из Херсонской, Николаевской и Харьковской областей из-за угрозы удара БпЛА.