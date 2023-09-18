"Безпрецедентна кількість авіації": Ігнат про нічну атаку РФ на Україну

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. Фото: Медіацентр

У нічний час над Україною було зафіксовано рекордну кількість російських повітряних суден. У повітрі одночасно було кілька десятків російських літальних апаратів.

Про це повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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"Сьогодні вночі була така безпрецедентна кількість авіації. Кілька десятків бортів нетипово, якраз у нічний час, перебували в повітряному просторі. Це і безпілотники, і тактична авіація, яка фактично атакувала Україну разом із крилатими ракетами та Шахедами", — сказав Ігнат.

Спікер також підкреслив високу активність російської авіації та висловив сподівання, що Україна отримає F-16 від своїх партнерів. На його думку, ці літаки повинні мати кращі характеристики порівняно з російськими, щоб успішно протистояти їм біля кордонів України.

Нагадаємо, що в ніч проти 18 вересня Україна Росія атакувала Україну бойовими дронами Shahed-136/131 та ракетами повітряного базування моделей Х-101/Х-555/Х-55. Втім, українська протиповітряна оборона змогла знищити 18 ударних дронів та 17 крилатих ракет.