"Беспрецедентное количество авиации": Игнат про ночную атаку РФ на Украину

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Фото: Медиацентр

В ночное время над Украиной было зафиксировано рекордное количество российских воздушных судов. В воздухе одновременно находилось несколько десятков российских летательных аппаратов.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Читайте также:

Ночная атака РФ на Украину

"Сегодня ночью было такое беспрецедентное количество авиации. Несколько десятков бортов нетипично, как раз в ночное время, находились в воздушном пространстве. Это и беспилотники, и тактическая авиация, фактически атаковавшая Украину вместе с крылатыми ракетами и Шахедами", — сказал Игнат.

Спикер также подчеркнул высокую активность российской авиации и выразил надежду на то, что Украина получит F-16 от своих партнеров. По его мнению, эти самолеты должны обладать лучшими характеристиками по сравнению с российскими, чтобы успешно противостоять им у границ Украины.

Напомним, что в ночь на 18 сентября Украина Россия атаковала Украину боевыми дронами Shahed-136/131 и ракетами воздушного базирования моделей Х-101/Х-555/Х-55. Впрочем, украинская противовоздушная оборона смогла уничтожить 18 ударных дронов и 17 крылатых ракет.