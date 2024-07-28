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Безугла розкритикувала Міноборони та КМС за заяву про повернення поранених військових на фронт

28 липня 2024 19:59
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Мар'яна Безугла критично оцінила заяви про низьку смертність на стабілізаційних пунктах
Народна депутатка Мар’яна Безугла. Фото: facebook.com/bezuhlamariana
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Народна депутатка Мар’яна Безугла відреагувала на заяву Міноборони та Командування медичних сил (КМС) про те, що на стабілізаційних пунктах дуже низька смертність і більшість поранених військових повертаються в стрій. За її словами, дійсно критично поранені не досягають стабілізаційного пункту, вони гинуть.

Про це Мар'яна Безугла написала у Telegram у неділю, 28 липня.

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Безугла пояснила, чому критично поранені не досягають стабілізаційного пункту та гинуть: 

  • Складнощі евакуації;
  • інтенсивність бойових дій та постійний брак евакуаційного транспорту.

За її словами, також є те, що військові медичні керівники ігнорують та не дають системно покращувати:

  • Якість тактичної медицини і відповідальність КМС за тактичну ланку;
  • неповага до статистики та аналізу, зокрема, допомога до стабілізаційного пункту у нас досі — "біла пляма статистики", немає аналізу, скількох можна було б врятувати "до";
  • не введено ні переливання крові (лише епізодичне застосування, хоча всі лобіювали), ні протоколи типу ATLS. 

"Ну а про повернення в стрій, думаю, не варто пояснювати, чому людям пишуть, що придатний. Також в 75% входять різні поранення, звісно. Програма "збереження життя" від генералів Сирського і Казмірчука (КМС). Така ж культура брехні, як і зі збитими шахедами та новими бригадами-зомбі замість поповнення існуючих на фронті", — пише Безугла.

Нардепка додала, що статистика буде хороша, якщо тяжкі поранені не доїжджають.

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Допис Безуглої. Фото: скриншот

Нагадаємо, Безугла висловилася щодо законопроєкту про підвищення податків для фінансування Сил оборони України. За її словами, замість того, щоб доукомплектовувати існуючі підрозділи, витрачають гроші на створення нових небоєздатних.

Раніше Безугла розкритикувала інтерв'ю, яке Головнокомандувач Збройними силами України генерал-полковник Олександр Сирський дав виданню The Guardian. Вона зазначила, що військове командування продовжує ігнорувати пов'язані з війною проблеми та не бажає залучати молодих фахівців до бойової роботи.

війна Мар'яна Безугла ЗСУ українці Україна нардепи поранення

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