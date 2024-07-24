Мар'яна Безугла розкритикувала інтерв'ю Сирського The Guardian

Народний депутат Мар'яна Безугла. Фото: Facebook Безуглої

Народна депутатка Мар'яна Безугла розкритикувала інтерв'ю, яке Головнокомандувач Збройними силами України генерал-полковник Олександр Сирський дав виданню The Guardian. Вона зазначила, що військове командування продовжує ігнорувати пов'язані з війною проблеми та не бажає залучати молодих фахівців до бойової роботи.

Про це Безугла написала на своїй сторінці у Telegram у середу, 24 липня.

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Критика інтерв'ю Сирського

"Інтерв'ю Сирського у The Guardian — це не про культуру перемоги, а про культуру брехні. Вся стаття — маніпуляція брехливого "старовіра", у якого вже не "канає", "що то все рашн ІПСО" і потрібно щось пояснювати", — звзначила Безугла.

При цьому нардепка зазначила, що замість пояснень щодо ситуації на фронті, Головнокомандувач ЗСУ маніпулює аудиторією, фотографуючись на ящиках для снарядів.

Окрім того, Безугла розкритикувала слова Сирського про те, що кожен громадянин має виконати конституційний обов'язок в лавах ЗСУ.

"Всі? Тому ви викрадаєте людей з інноваційних оборонних підприємств у ТЦК та СП і відправляєте п'ятдесятилітніх на штурм посадок? А бригади-зомбі потрібно створювати, бо Росія збільшує свою піхоту, і ми маємо збільшувати свою!", — вважає нардепка.

Збільшення кількості піхоти не допоможе

Вона нагадала, що населення України значно менше, ніж у Росії. В зв'язку з цим, на думку Безуглої, не варто намагатися перебороти російських загарбників великою кількістю піхотинців, а розвивати інновації, зокрема дрони.

"Культура брехні і чергова демонстрація, що "генералітет встановленим порядком" не здатен змінюватись чи перемагати, тільки виправдовуватись", — зазначила Безугла.

Також нардепка традиційно звинуватила командування ЗСУ у неспроможності долучати до роботи молодих фахівців та перспективних сучасних командирів.

"Зараз у військових це інтерв'ю читають як чорний гумор. Мені шлють меми. Не може ними керувати той, з якого сміються і у якого нульова довіра. Криза продовжується", — резюмувала нардепка.

Пост Мар'яни Безуглої. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що Сирський розповів, що одними з головних завдань є знищення Керченського мосту та залізничного шляху, які з'єднують тимчасово окупований Крим з Росією. Він наголосив, що України розробляє план повернення півострова одразу після його окупації Росією.

Також Сирський вірить, що винищувачі F-16 зможуть суттєво посилити протиповітряну оборону нашої держави. При цьому він зазначив, що їх можливості доволі обмежені.