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Безуглая резко отреагировала на интервью Сырского The Guardian — что сказала нардеп

24 июля 2024 14:57
Дмитрий Галушка - Редактор
Марьяна Безуглая раскритиковала интервью Сырского The Guardian
Народный депутат Марианна Безуглая. Фото: Facebook Безуглой
Дмитрий Галушка - Редактор

Народный депутат Марьяна Безуглая раскритиковала интервью, которое Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский дал изданию The Guardian. Она отметила, что военное командование продолжает игнорировать связанные с войной проблемы и не желает привлекать молодых специалистов к боевой работе.

Об этом Безуглая написала на своей странице в Telegram в среду, 24 июля.

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"Интервью Сырского у The Guardian — это не о культуре победы, а о культуре лжи. Вся статья — манипуляция лживого "старовера", у которого уже не "канает", "что это все рашн ИПСО" и нужно что-то объяснять", — сказала Безуглая.

При этом нардеп отметила, что вместо объяснений по ситуации на фронте, Главнокомандующий ВСУ манипулирует аудиторией, фотографируясь на ящиках для снарядов.

Кроме того, Безуглая подвергла критике слова Сырского о том, что каждый гражданин должен выполнить конституционный долг в рядах ВСУ.

"Все? Поэтому вы похищаете людей из инновационных оборонных предприятий в ТЦК и СП и отправляете пятидесятилетних на штурм посадок? А бригады-зомби нужно создавать, потому что Россия увеличивает свою пехоту, и мы должны увеличивать свою!", — считает нардеп.

Увеличение количества пехоты не поможет

Она напомнила, что население Украины гораздо меньше, чем в России. В этой связи, по мнению Безуглой, не стоит пытаться преодолеть российских захватчиков большим количеством пехотинцев, а развивать инновации, в частности дроны.

"Культура лжи и очередная демонстрация, что "генералитет установленным порядком" не способен меняться или побеждать, только оправдываться", — отметила Безуглая.

Также нардеп традиционно обвинила командование ВСУ в неспособности привлекать молодых специалистов и перспективных современных командиров.

"Сейчас у военных это интервью читают как черный юмор. Мне шлют мемы. Не может ими руководить тот, над которым смеются и у которого нулевое доверие. Кризис продолжается", — резюмировала нардеп.

комментарий Марьяны Безуглой
Пост Марьяны Безуглой. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что Сырский рассказал, что одной из главных задач является уничтожение Керченского моста и железнодорожного пути, соединяющих временно оккупированный Крым с Россией. Он подчеркнул, что Украина разрабатывает план возвращения полуострова сразу после его оккупации Россией.

Также Сырский верит, что истребители F-16 смогут существенно усилить противовоздушную оборону нашего государства. При этом он отметил, что их возможности достаточно ограничены.

война Марьяна Безуглая нардепы интервью война в Украине Александр Сырский критика

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