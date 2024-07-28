Марьяна Безуглая критически оценила заявления о низкой смертности на стабилизационных пунктах

Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото: facebook.com/bezuhlamariana

Народный депутат Марьяна Безуглая отреагировала на заявление Минобороны и Командования медицинских сил (КМС) о том, что на стабилизационных пунктах очень низкая смертность и большинство раненых военных возвращаются в строй. По ее словам, действительно критически раненые не достигают стабилизационного пункта, они гибнут.

Об этом Марьяна Безуглая написала в Telegram в воскресенье, 28 июля.

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Безуглая объяснила, почему критически раненые не достигают стабилизационного пункта и погибают:

Сложности эвакуации;

интенсивность боевых действий и постоянная нехватка эвакуационного транспорта.

По ее словам, также есть то, что военные медицинские руководители игнорируют и не дают системно улучшать:

Качество тактической медицины и ответственность КМС за тактическое звено;

неуважение к статистике и анализу, в частности, помощь до стабилизационного пункта у нас до сих пор — "белое пятно статистики", нет анализа, сколько можно было бы спасти "до";

не введено ни переливание крови (лишь эпизодическое применение, хотя все лоббировали), ни протоколы типа ATLS.

"Ну а о возвращении в строй, думаю, не стоит объяснять, почему людям пишут, что годен. Также в 75% входят различные ранения, конечно. Программа "сохранения жизни" от генералов Сырского и Казмирчука (КМС). Такая же культура лжи, как и со сбитыми шахедами и новыми бригадами-зомби вместо пополнения существующих на фронте", — пишет Безуглая.

Нардеп добавила, что статистика будет хорошая, если тяжелые раненые не доезжают.

Пост Безуглой. Фото: скриншот

Напомним, Безуглая высказалась по законопроекту о повышении налогов для финансирования Сил обороны Украины. По ее словам, вместо того чтобы доукомплектовывать существующие подразделения, тратят деньги на создание новых небоеспособных.

Ранее Безуглая подвергла критике интервью, которое Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский дал изданию The Guardian. Она отметила, что военное командование продолжает игнорировать связанные с войной проблемы и не желает привлекать молодых специалистов к боевой работе.