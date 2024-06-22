Наступ РФ на Торецьк — генарал Содоль під час активних дій ворога випивав в Одесі

Нардепка Мар'яна Безугла. Фото: facebook.com/bezuhlamariana

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що під час наступальних дій російських окупантів на Торецьк у Донецькій області генерал Юрій Содоль пив в Одесі. До своїх слів вона додала фото.

Про це Мар'яна Безугла заявила у Facebook у суботу, 22 червня.

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"Під час пропущеного прориву на Торецьк керівник східного фронту генерал Содоль пиячив у ресторані "Облака" в Одесі", — розповіла Безугла.

Генерал Юрій Содоль (у зеленій футболці). Фото: facebook.com/bezuhlamariana

Зазначимо, що про високу інтенсивність наступальних дій російських окупантів у Торецьку сьогодні повідомляли у Генштабі.

Допис Безуглої. Фото: скриншот

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони стримують ворога на напрямку Горлівка — Торецьк. Наразі тривають бої.

Раніше Безугла назвала деяких генералів злочинцями. Вона також звинуватила їх у російському наступі на Харківську область та провалі оборони на Покровському напрямку.