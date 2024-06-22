Наступ РФ на Торецьк — генарал Содоль під час активних дій ворога випивав в Одесі

Безугла заявила, що під час наступу РФ на Торецьк генерал Содоль випивав в Одесі
Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що під час наступальних дій російських окупантів на Торецьк у Донецькій області генерал Юрій Содоль пив в Одесі. До своїх слів вона додала фото.
Про це Мар'яна Безугла заявила у Facebook у суботу, 22 червня.
Що робив Содоль під час наступу РФ на Торецьк
"Під час пропущеного прориву на Торецьк керівник східного фронту генерал Содоль пиячив у ресторані "Облака" в Одесі", — розповіла Безугла.
Зазначимо, що про високу інтенсивність наступальних дій російських окупантів у Торецьку сьогодні повідомляли у Генштабі.
Нагадаємо, підрозділи Сил оборони стримують ворога на напрямку Горлівка — Торецьк. Наразі тривають бої.
Раніше Безугла назвала деяких генералів злочинцями. Вона також звинуватила їх у російському наступі на Харківську область та провалі оборони на Покровському напрямку.
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