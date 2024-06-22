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Безугла заявила, що під час наступу РФ на Торецьк генерал Содоль випивав в Одесі

22 червня 2024 21:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Наступ РФ на Торецьк — генарал Содоль під час активних дій ворога випивав в Одесі
Нардепка Мар'яна Безугла. Фото: facebook.com/bezuhlamariana
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що під час наступальних дій російських окупантів на Торецьк у Донецькій області генерал Юрій Содоль пив в Одесі. До своїх слів вона додала фото.

Про це Мар'яна Безугла заявила у Facebook у суботу, 22 червня.

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"Під час пропущеного прориву на Торецьк керівник східного фронту генерал Содоль пиячив у ресторані "Облака" в Одесі", — розповіла Безугла.

Генерал Юрій Содоль
Генерал Юрій Содоль (у зеленій футболці). Фото: facebook.com/bezuhlamariana 

 

Зазначимо, що про високу інтенсивність наступальних дій російських окупантів у Торецьку сьогодні повідомляли у Генштабі.

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Допис Безуглої. Фото: скриншот

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони стримують ворога на напрямку Горлівка — Торецьк. Наразі тривають бої.

Раніше Безугла назвала деяких генералів злочинцями. Вона також звинуватила їх у російському наступі на Харківську область та провалі оборони на Покровському напрямку.

Одеса
війна
Мар'яна Безугла
ЗСУ
Україна
нардепи
Донецька область
окупанти

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