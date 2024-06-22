Що відбувається на напрямку Горлівка-Торецьк 22 червня

Сили оборони стримують ворога поблизу Торецька, триває бій — зведення Генштабу
В Україні у суботу, 22 червня, триває 850-й день повномасштабного вторгнення Росії. Підрозділи Сил оборони стримують ворога на напрямку Горлівка — Торецьк.
Про це повідомляє пресслужба Генштабу в Facebook.
Ситуація на напрямках фронту
"Підрозділи Сил оборони стримують ворога на напрямку Горлівка — Торецьк. Бій триває", — йдеться у повідомленні.
На Куп’янському напрямку від початку доби відбулося вісім атак ворога в районах Степової Новоселівки, М’ясожарівки та Стельмахівки. Там захисники відбили шість спроб окупантів просунутися вперед, дві штурмові дії тривають.
На Краматорському напрямку окупаційні війська продовжують спроби з просування в напрямку Часового Яру, поблизу якого триває боєзіткнення.
На Покровському напрямку українські захисники стримують росіян, аби не допустити їх просування в глибину нашої території. Протягом цього дня вже відбулося 21 бойове зіткнення.
На Курахівському напрямку ворог тричі здійснив штурмові дії поблизу Георгіївки та Парасковіївки — вони були безуспішні.
На Врем'ївському напрямку росіяни намагалися атакувати біля Старомайорського, ще один бій триває поблизу Водяного.
На Оріхівському напрямку спроба штурму ворога в районі Роботиного зазнала невдачі, ще два боєзіткнення продовжуються поблизу Малої Токмачки та Кам’янського.
Нагадаємо, сьогодні Сирський провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Куінтоном Брауном. Вони обговорили обстановку на полі бою в Україні.
Також Сирський показав ефектні кадри боїв ЗСУ з окупантами на лінії фронту.
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