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Сили оборони стримують ворога поблизу Торецька, триває бій — зведення Генштабу

22 червня 2024 11:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Що відбувається на напрямку Горлівка-Торецьк 22 червня
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні у суботу, 22 червня, триває 850-й день повномасштабного вторгнення Росії. Підрозділи Сил оборони стримують ворога на напрямку Горлівка — Торецьк.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу в Facebook.

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"Підрозділи Сил оборони стримують ворога на напрямку Горлівка — Торецьк. Бій триває", — йдеться у повідомленні.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбулося вісім атак ворога в районах Степової Новоселівки, М’ясожарівки та Стельмахівки. Там захисники відбили шість спроб окупантів просунутися вперед, дві штурмові дії тривають.

На Краматорському напрямку окупаційні війська продовжують спроби з просування в напрямку Часового Яру, поблизу якого триває боєзіткнення.

На Покровському напрямку українські захисники стримують росіян, аби не допустити їх просування в глибину нашої території. Протягом  цього дня вже відбулося 21 бойове зіткнення.

На Курахівському напрямку ворог тричі здійснив штурмові дії поблизу Георгіївки та Парасковіївки — вони були безуспішні.

На Врем'ївському напрямку росіяни намагалися атакувати біля Старомайорського, ще один бій триває поблизу Водяного. 

На Оріхівському напрямку спроба штурму ворога в районі Роботиного зазнала невдачі, ще два боєзіткнення продовжуються поблизу Малої Токмачки та Кам’янського.

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Скриншот допису Генштабу
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Скриншот допису Генштабу
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Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, сьогодні Сирський провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Куінтоном Брауном. Вони обговорили обстановку на полі бою в Україні.

Також Сирський показав ефектні кадри боїв ЗСУ з окупантами на лінії фронту.

російські війська
окупанти
Генштаб ЗСУ
війна в Україні

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