Что происходит на направлении Горловка-Торецк 22 июня

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: AP

В Украине в субботу, 22 июня, продолжается 850-й день полномасштабного вторжения России. Подразделения Сил обороны сдерживают врага в направлении Горловка — Торецк.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook.

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Ситуация на направлениях фронта

"Подразделения Сил обороны сдерживают врага на направлении Горловка — Торецк. Бой продолжается", — говорится в сообщении.

На Купянском направлении с начала суток произошло восемь атак врага в районах Степной Новоселовки, Мясожаровки и Стельмаховки. Там защитники отразили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед, два штурмовых действия продолжаются.

На Краматорском направлении оккупационные войска продолжают попытки продвижения в направлении Часового Яра, вблизи которого продолжается боестолкновение.

На Покровском направлении украинские защитники сдерживают россиян, чтобы не допустить их продвижения в глубину нашей территории. В течение сегодняшнего дня уже произошло 21 боевое столкновение.

На Кураховском направлении враг трижды совершил штурмовые действия вблизи Георгиевки и Парасковеевки — они были безуспешны.

На Времьевском направлении россияне пытались атаковать возле Старомайорского, еще одно сражение продолжается близ Водяного.

На Ореховском направлении попытка штурма врага в районе Роботиного потерпела неудачу, еще два боестолкновения продолжаются вблизи Малой Токмачки и Каменского.

Скриншот поста Генштаба

Скриншот поста Генштаба

Скриншот поста Генштаба

Напомним, сегодня Сырский провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Куинтоном Брауном. Они обсудили обстановку в поле боя в Украине.

Также Сырский показал эффектные кадры боев ВСУ с оккупантами на линии фронта.