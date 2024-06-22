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Безуглая заявила, что во время наступления РФ на Торецк генерал Содоль выпивал в Одессе

22 июня 2024 21:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Наступление РФ на Торецк — генарал Содоль во время активных действий врага выпивал в Одессе
Нардеп Марьяна Безуглая. Фото: facebook.com/bezuhlamariana
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что во время наступательных действий российских оккупантов на Торецк в Донецкой области генерал Юрий Содоль пил в Одессе. К своим словам она добавила фото.

Об этом Марьяна Безуглая заявила в Facebook в субботу, 22 июня.

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"Во время пропущенного прорыва на Торецк руководитель восточного фронта генерал Содоль пил в ресторане "Облака" в Одессе", — рассказала Безуглая.

Генерал Юрий Содоль
Генерал Юрий Содоль (в зеленой футболке). Фото: facebook.com/bezuhlamariana

Отметим, что о высокой интенсивности наступательных действий российских оккупантов в Торецке сегодня сообщали в Генштабе.

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Пост Безуглой. Фото: скриншот

Напомним, подразделения Сил обороны сдерживают врага на направлении Горловка — Торецк. Сейчас продолжаются бои.

Ранее Безуглая назвала некоторых генералов преступниками. Она обвинила их в российском наступлении на Харьковскую область и провале обороны на Покровском направлении.

Одесса
война
Марьяна Безуглая
ВСУ
Украина
нардепы
Донецкая область
оккупанты

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