Наступление РФ на Торецк — генарал Содоль во время активных действий врага выпивал в Одессе

Безуглая заявила, что во время наступления РФ на Торецк генерал Содоль выпивал в Одессе
Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что во время наступательных действий российских оккупантов на Торецк в Донецкой области генерал Юрий Содоль пил в Одессе. К своим словам она добавила фото.
Об этом Марьяна Безуглая заявила в Facebook в субботу, 22 июня.
Что делал Содоль во время наступления РФ на Торецк
"Во время пропущенного прорыва на Торецк руководитель восточного фронта генерал Содоль пил в ресторане "Облака" в Одессе", — рассказала Безуглая.
Отметим, что о высокой интенсивности наступательных действий российских оккупантов в Торецке сегодня сообщали в Генштабе.
Напомним, подразделения Сил обороны сдерживают врага на направлении Горловка — Торецк. Сейчас продолжаются бои.
Ранее Безуглая назвала некоторых генералов преступниками. Она обвинила их в российском наступлении на Харьковскую область и провале обороны на Покровском направлении.
Читайте Новини.LIVE!