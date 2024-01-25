Бійка між "кадирівцями" та росіянами в Мелітополі — в Чечні назвали це провокацією

"Кадирівці" в Україні. Фото: ілюстративне: TASS

Міністр Чеченської республіки з питань національної політики Ахмед Дудаєв назвав провокацією конфлікт між росіянами та "кадирівцями" на блокпосту в Мелітополі. Він переконаний, якби на відео були не чеченці, такої уваги ситуація б не привернула.

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Реакція Дудаєва на бійку в Мелітополі

Нещодавно в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області відбулася сутичка між "кадирівцями" та російською військовою поліцією.

Дудаєв підтвердив, що один із учасників конфлікту — командир батальйону "Схід-Ахмат" Ваха Хамбулатов. За його словами, комбат прямував на базу постачання з передової та його "надто часто перевіряли". При цьому бойове розпорядження, за словами Дудаєва, було нормальне. Чиновник також зазначив, що постовий робив таємну зйомку і першим клацнув затвором автомата — саме це призвело до бійки.

"На відрізку дороги завдовжки близько 600 метрів бійців "Схід-АХМАТ" зупиняли вже втретє, це якось пахне провокацією. І тут, на моє особисте переконання, до таких патріотів нашої країни, як підполковник Ваха Вісамович та його соратники, які щодня ризикують життям, захищаючи нашу національну безпеку, має бути, як мінімум, поважне ставлення з боку решти всіх служб. Це люди, які місяцями, а то й роками перебувають в особливих психологічних умовах, і на зневажливі, а тим паче провокаційні випади на свою адресу реагують гостро", — каже міністр Чеченської республіки з питань національної політики.

Дудає наголосив, що подія не набрала б такого розголосу, якби в центрі уваги не опинилися чеченці.

"Якби це були представники будь-якої іншої національності, ніхто б і не звернув уваги на цей. Для любителів спекулювати на міжнаціональній темі вимальовується безкрайній простір для фанатичних провокацій", — наголосив він.

Що передувало

Нагадаємо, декілька днів тому в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області відбулася сутичка між "кадирівцями" та російською військовою поліцією. Як повідомляється, в сутичці брав участь колишній тілоохоронець Рамзана Кадирова, Ваха Хамбулатов.

На опублікованому двохвилинному записі окупант з російської військової поліції на блокпосту зупиняє колону іномарок, у складі якої був чорний Mercedes з московськими номерами, і запитав у його водія про "бойове розпорядження". Коли керманич передав окупанту "безстрокову перепустку", той відповів, що вона недійсна, оскільки має містити терміни дії. Однак водій обурився і прокричав, що відповідні документи він отримав від командира полку. Далі почалася бійка.