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В окупованому Мелітополі ексохоронець Кадирова побив російських військових

22 січня 2024 18:08
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В окупованому Мелітополі ексохоронець Кадирова побив російських військових
Ваха Хамбулатов (праворуч). Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області відбулася сутичка між "кадирівцями" та російською військовою поліцією. Як повідомляється, в сутичці брав участь колишній тілоохоронець  Рамзана Кадирова, Ваха Хамбулатов.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Ексохоронець Кадирова побив російського військового

На опублікованому двохвилинному записі окупант з російської військової поліції на блокпосту зупиняє колону іномарок, у складі яких був чорний Mercedes з московськими номерами, і запитав у його водія про "бойове розпорядження". 

Коли керманич передав окупанту "безстрокову перепустку", той відповів що вона недійсна, оскільки має містити терміни дії.

"Мені байдуже, що вам вважається. Я командир батальйону. Командир полку мені видав — все", — відповів бойовик ненормативною лексикою.

Коли росіянин попросив їх припаркуватись, з машини вийшло декілька бійців, які кілька разів його вдарили. Також на відео чути затвор пістолета, звуки ударів і чеченську мову, після чого відео обірвалося.

Хто напав на окупанта

В окупованому Мелітополі ексохоронець Кадирова побив російських військових
Ваха Хамбулатов. Джерело: скриншот

Особу терориста встановили російські мілблогери: ним виявився колишній тілоохоронець Кадирова Ваха Хамбулатов з позивним "Асхаб". Вони додають, що  конфлікт стався у центрі окупованого міста, біля ТЦ "Квартал". Водночас в Міноборони РФ, та в лавах окупаційного уряду Чеченської Республіки Ічкерія інцидент не коментували. Натомість в лавах російської армії назвали кадирівців "ваххабітами", і закликали відкривати вогонь на враження у випадку повторення таких інцидентів.

В окупованому Мелітополі ексохоронець Кадирова побив російських військових
Допис російського окупанта Єгора Гузенка з позивним "Тринадцятий". Джерело: Telegram

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що в Україні заочно судитимуть поплічника Кадирова, голову прокремлівського парламенту Чеченської Республіки Ічкерія Магомеда Даудова. Служба безпеки України завершила розслідування і скерувала акт до суду. 

Водночас російські загарбники відправили до тимчасово окупованого Мелітополя лікарів із Санкт-Петербурга. Це зробили для того, щоб лікувати своїх солдатів. 

російські війська
побиття
окупанти
Рамзан Кадиров
Чеченська республіка
Мелітополь
війна в Україні

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