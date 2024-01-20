До окупованого Мелітополя привезли медиків із Санкт-Петербурга, — Спротив

Російські лікарі. Ілюстративне фото: North Caucasus Service

Російські загарбники відправили до тимчасово окупованого Мелітополя лікарів із Санкт-Петербурга. Це зробили для того, щоб лікувати своїх солдатів.

Про це пише Центр національного спротиву.

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Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях армії РФ не вистачає кваліфікованих працівників по всіх напрямках, оскільки більшість місцевих жителів залишило ці території або не співпрацює з окупантами.

Крім того, російські військові не довіряють лікарям, які є громадянами України, тому що розуміють, що вони тут є окупантами.

"Відрядження" російських лікарів на окуповані території

"Відтак РФ змушена звозити своїх лікарів на ротаційній основі, аби надавати доступ своїм пораненим окупантам. Наразі медична система регіону колапсує й обслуговує лише військових та тих, кому треба невідкладна допомога", — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою у Центрі зауважили, що такі російські лікарі, які приїжджають на окуповані території, не мають соцгарантій від влади РФ, тому в разі трагічного інциденту їхня сім'я не зможе отримати компенсацію.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на тимчасово окуповані території України продовжують прибувати медичні бригади з Росії. Зокрема, їх привозили з Карелії.