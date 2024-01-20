До окупованого Мелітополя привезли медиків із Санкт-Петербурга, — Спротив
Російські загарбники відправили до тимчасово окупованого Мелітополя лікарів із Санкт-Петербурга. Це зробили для того, щоб лікувати своїх солдатів.
Про це пише Центр національного спротиву.
Недостатня кількість спеціалістів на ТОТ
Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях армії РФ не вистачає кваліфікованих працівників по всіх напрямках, оскільки більшість місцевих жителів залишило ці території або не співпрацює з окупантами.
Крім того, російські військові не довіряють лікарям, які є громадянами України, тому що розуміють, що вони тут є окупантами.
"Відрядження" російських лікарів на окуповані території
"Відтак РФ змушена звозити своїх лікарів на ротаційній основі, аби надавати доступ своїм пораненим окупантам. Наразі медична система регіону колапсує й обслуговує лише військових та тих, кому треба невідкладна допомога", — йдеться у повідомленні.
Своєю чергою у Центрі зауважили, що такі російські лікарі, які приїжджають на окуповані території, не мають соцгарантій від влади РФ, тому в разі трагічного інциденту їхня сім'я не зможе отримати компенсацію.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на тимчасово окуповані території України продовжують прибувати медичні бригади з Росії. Зокрема, їх привозили з Карелії.
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