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До окупованого Мелітополя привезли медиків із Санкт-Петербурга, — Спротив

20 січня 2024 08:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
До окупованого Мелітополя привезли медиків із Санкт-Петербурга, — Спротив
Російські лікарі. Ілюстративне фото: North Caucasus Service
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські загарбники відправили до тимчасово окупованого Мелітополя лікарів із Санкт-Петербурга. Це зробили для того, щоб лікувати своїх солдатів. 

Про це пише Центр національного спротиву.

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Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях армії РФ не вистачає кваліфікованих працівників по всіх напрямках, оскільки більшість місцевих жителів залишило ці території або не співпрацює з окупантами.

Крім того, російські військові не довіряють лікарям, які є громадянами України, тому що розуміють, що вони тут є окупантами. 

"Відрядження" російських лікарів на окуповані території

"Відтак РФ змушена звозити своїх лікарів на ротаційній основі, аби надавати доступ своїм пораненим окупантам. Наразі медична система регіону колапсує й обслуговує лише військових та тих, кому треба невідкладна допомога", — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою у Центрі зауважили, що такі російські лікарі, які приїжджають на окуповані території, не мають соцгарантій від влади РФ, тому в разі трагічного інциденту їхня сім'я не зможе отримати компенсацію. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на тимчасово окуповані території України продовжують прибувати медичні бригади з Росії. Зокрема, їх привозили з Карелії.

медики
Мелітополь
окупація
лікарі
люди
війна в Україні
Росія

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