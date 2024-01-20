Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В оккупированный Мелитополь привезли медиков из Санкт-Петербурга, — Сопротивление arrow

В оккупированный Мелитополь привезли медиков из Санкт-Петербурга, — Сопротивление

20 января 2024 08:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В оккупированный Мелитополь привезли медиков из Санкт-Петербурга, — Сопротивление
Российские врачи. Иллюстративное фото: North Caucasus Service
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские захватчики отправили в временно оккупированный Мелитополь врачей из Санкт-Петербурга. Это сделали для того, чтобы лечить своих солдат.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Читайте также:

Недостаточное количество специалистов на ВОТ

Отмечается, что на временно оккупированных территориях армии РФ не хватает квалифицированных работников по всем направлениям, поскольку большинство местных жителей покинули эти территории или не сотрудничают с оккупантами.

Кроме того, российские военные не доверяют врачам, которые являются гражданами Украины, потому что понимают, что они здесь оккупанты.

"Командировка" российских врачей на оккупированные территории

"Следовательно, РФ вынуждена свозить своих врачей на ротационной основе, чтобы предоставлять доступ своим раненым оккупантам. В настоящее время медицинская система региона коллапсирует и обслуживает только военных и тех, кому нужна неотложная помощь", — говорится в сообщении.

В свою очередь, в Центре отметили, что такие российские врачи, которые приезжают на оккупированные территории, не имеют соцгарантий от власти РФ, поэтому в случае трагического инцидента их семья не сможет получить компенсацию.

Ранее мы писали, что на временно оккупированные территории Украины продолжают прибывать медицинские бригады из России. В частности, их привозили из Карелии.

медики
Мелитополь
оккупация
врачи
люди
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме