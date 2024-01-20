В оккупированный Мелитополь привезли медиков из Санкт-Петербурга, — Сопротивление

Российские врачи. Иллюстративное фото: North Caucasus Service

Российские захватчики отправили в временно оккупированный Мелитополь врачей из Санкт-Петербурга. Это сделали для того, чтобы лечить своих солдат.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

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Отмечается, что на временно оккупированных территориях армии РФ не хватает квалифицированных работников по всем направлениям, поскольку большинство местных жителей покинули эти территории или не сотрудничают с оккупантами.

Кроме того, российские военные не доверяют врачам, которые являются гражданами Украины, потому что понимают, что они здесь оккупанты.

"Командировка" российских врачей на оккупированные территории

"Следовательно, РФ вынуждена свозить своих врачей на ротационной основе, чтобы предоставлять доступ своим раненым оккупантам. В настоящее время медицинская система региона коллапсирует и обслуживает только военных и тех, кому нужна неотложная помощь", — говорится в сообщении.

В свою очередь, в Центре отметили, что такие российские врачи, которые приезжают на оккупированные территории, не имеют соцгарантий от власти РФ, поэтому в случае трагического инцидента их семья не сможет получить компенсацию.

Ранее мы писали, что на временно оккупированные территории Украины продолжают прибывать медицинские бригады из России. В частности, их привозили из Карелии.