В оккупированном Мелитополе эксохранитель Кадырова избил российских военных

Ваха Хамбулатов (справа). Фото: росСМИ

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области произошла стычка между "кадыровцами" и российской военной полицией. Как сообщается, в схватке принимал участие бывший телохранитель Рамзана Кадырова, Ваха Хамбулатов.

Об этом сообщают росСМИ.

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На опубликованной двухминутной записи оккупант из российской военной полиции на блокпосту останавливает колонну иномарок, в составе которой был черный Mercedes с московскими номерами, и спросил его водителя о "боевом распоряжении".

Когда руководитель передал оккупанту "бессрочный пропуск", тот ответил, что он недействителен, поскольку должен содержать сроки действия.

"Мне безразлично, что вам считается. Я командир батальона. Командир полка мне выдал — все", — ответил боевик ненормативной лексикой.

Когда россиянин попросил их припарковаться, из машины вышло несколько бойцов, и ударили его несколько раз. Также на видео слышен затвор пистолета, звуки ударов и чеченский язык, после чего видео оборвалось.

Кто напал на оккупанта

Ваха Хамбулатов. Источник: скриншот

Личность террориста установили российские милблогеры: им оказался бывший телохранитель Кадырова Ваха Хамбулатов с позывным "Асхабом". Они добавляют, что конфликт произошел в центре оккупированного города, возле ТЦ "Квартал". В то же время в Минобороны РФ и в рядах оккупационного правительства Чеченской Республики Ичкерия инцидент не комментировали. В рядах российской армии назвали кадыровцев "ваххабитами", и призвали открывать огонь на поражение в случае повторения таких инцидентов.

Пост российского оккупанта Егора Гузенко с позывным "Тринадцатый". Источник: Telegram

Напомним, что ранее стало известно, что в Украине будут заочно судить приспешника Кадырова, главу прокремлевского парламента Чеченской Республики Ичкерия Магомеда Даудова. Служба безопасности Украины завершила расследование и направила акт в суд.

В то же время российские захватчики отправили во временно оккупированный Мелитополь врачей из Санкт-Петербурга. Это сделали для того, чтобы лечить своих солдат.