Драка между "кадыровцами" и россиянами в Мелитополе — в Чечне назвали это провокацией

"Кадыровцы" в Украине. Фото: иллюстративное: TASS

Министр Чеченской республики по вопросам национальной политики Ахмед Дудаев назвал провокацией конфликт между россиянами и "кадыровцами" на блокпосте в Мелитополе. Он убежден, если бы на видео были не чеченцы, такого внимания ситуация не привлекла бы.

Об этом говорится в Telegram-канале Baza.

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Реакция Дудаева на драку в Мелитополе

Недавно во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области произошла стычка между "кадыровцами" и российской военной полицией.

Дудаев подтвердил, что один из участников конфликта — командир батальона "Восток-Ахмат" Ваха Хамбулатов. По его словам, комбат направлялся на базу поставок с передовой и его "слишком часто проверяли". При этом боевое распоряжение, по словам Дудаева, было нормальное. Чиновник также отметил, что постовой делал тайную съемку и первым щелкнул затвором автомата — именно это привело к драке.

"На отрезке дороги длиной около 600 метров бойцов "Восток-АХМАТ" останавливали уже в третий раз, это как-то пахнет провокацией. И здесь, по моему личному убеждению, к таким патриотам нашей страны, как подполковник Ваха Висамович и его соратники, ежедневно рискующие жизнью, защищая нашу национальную безопасность, должно быть, как минимум, уважительное отношение со стороны всех остальных служб", — говорит министр Чеченской республики по вопросам национальной политики.

Дудает подчеркнул, что событие не набрало такой огласки, если бы в центре внимания не оказались чеченцы.

"Если бы это были представители любой другой национальности, никто бы и не обратил внимания на это. Для любителей спекулировать на межнациональной теме вырисовывается бескрайнее пространство для фанатичных провокаций", — подчеркнул он.

Что предшествовало

Напомним, несколько дней назад во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области произошла стычка между "кадыровцами" и российской военной полицией. Как сообщается, в схватке принимал участие бывший телохранитель Рамзана Кадырова, Ваха Хамбулатов.

На опубликованной двухминутной записи оккупант из российской военной полиции на блокпосте останавливает колонну иномарок, в составе которой был черный Mercedes с московскими номерами, и спросил его водителя о "боевом распоряжении". Когда наставник передал оккупанту "бессрочный пропуск", тот ответил, что он недействителен, поскольку должен содержать сроки действия. Однако водитель возмутился и прокричал, что соответствующие документы получил от командира полка. Дальше началась драка.