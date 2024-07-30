Бійці 46-ї ОАмБр показали кадри знищення ворожих танків та БМП

Ворожий танк на прицілі FPV-дрона. Фото: скриншот

Українські військові продовжують знищувати техніку та піхоту ворога. Десантники 46-ї окремої аеромобільної бригади під час ворожого наступу знищили три танки, два БМП та одну гармату.

Про це повідомила пресслужба бригади в Telegram у вівторок, 30 липня.

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У бригаді наголосили, що оператори ПТРК і FPV-дронів не залишають росіянам ані найменшого шансу на порятунок.

"Пересування шляхами й полями українського Донбасу стає для російських окупантів дорогою в один кінець. Чи то броньована техніка різного штибу, чи то вантажівки й джипи, чи то засоби артилерії. Горить усе яскравим полум’ям, залишаючи після себе вражаючі феєрверки й металеві кістяки", — йдеться в повідомлені.

Раніше ми повідомляли, що військові прикордонної бригади "Помста" відбили зухвалий штурм росіян на Бахмутському напрямку. Крім того, воїни знищили не лише піхоту противника, але і його техніку, включно з танками та БТР за допомогою FPV-дрона.

А на Вовчанському напрямку український дрон влучив точно по окупантах. Біля міста прикордонники зупинили російську техніку та показали відео бою.