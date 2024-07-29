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Бійці бригади "Помста" вдало застосували дрони для знищення ворога — вражаюче відео

29 липня 2024 19:59
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Бригада "Помста" — відео знищення ворога
Вибух на російських позиціях. Фото: скриншот
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

На Сіверському напрямку дрони бійців бригади Гвардії наступу "Помста" атакували позиції російських загарбників. Внаслідок цього троє ворожих бійців було ліквідовано, ще шестеро зазнали поранення.

Відео вдалої роботи прикордонників було опубліковане на сторінці ДПСУ у Telegram у понеділок, 29 липня. 

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"Ворожі укріплення під прицілом: дрони прикордонників бригади "Помста" успішно відпрацювали по позиціях противника на Сіверському напрямку", — говориться у повідомленні.

Внаслідок вдалої роботи українських БпЛА вдалося ліквідувати трьох ворожих бійців. Шестеро окупантів зазнали поранень.

Раніше ми повідомляли, що військові прикордонної бригади "Помста" відбили зухвалий штурм росіян на Бахмутському напрямку. Крім того, воїни знищили не лише піхоту противника, але і його техніку, включно з танками та БТР за допомогою FPV-дрона. 

А на Вовчанському напрямку український дрон влучив точно по окупантах. Біля міста прикордонники зупинили російську техніку та показали відео бою.

Україна відео прикордонники дрони помста ДПСУ втрати окупантів FPV-дрони

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