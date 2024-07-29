Бригада "Месть" - видео уничтожение врага

Взрыв на российских позициях. Фото: скриншот

На Северском направлении дроны бойцов бригады Гвардии наступления "Месть" атаковали позиции российских захватчиков . В результате трое вражеских бойцов были ликвидированы, еще шестеро получили ранения.

Видео удачной работы пограничников было опубликовано на странице ГПСУ в Telegram в понедельник, 29 июля.

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"Враждебные укрепления под прицелом: дроны пограничников бригады "Месть" успешно отработали по позициям противника на Северском направлении", — говорится в сообщении.

В результате удачной работы украинских БпЛА удалось ликвидировать трех вражеских бойцов. Шесть окупантов получили ранения.

Ранее мы сообщали, что военные пограничной бригады "Месть" отразили дерзкий штурм россиян на Бахмутском направлении. Кроме того, воины уничтожили не только пехоту противника, но и его технику, включая танки и БТР с помощью FPV-дрона.

А на Волчанском направлении украинский дрон попал точно по оккупантам. У города пограничники остановили российскую технику и показали видео боя.